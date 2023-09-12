診所醫師亂施打「牛奶針」1年害死3人 賠錢和解沒用仍判4年定讞

醫師林育德替3名有毒癮的男子施打牛奶針致死，最高法院依過失致死罪判刑4年定讞。圖／聯合報系資料照片

台中市醫師林育德8年前替林姓、廖姓、邱姓毒品成癮者看診，未仔細評估就輕率替3人施打「牛奶針」不幸身亡，他最終和死者家屬達成和解，最高法院依過失致死罪判刑4年定讞。

林育德（67歲）在台中市大里區開設診所，他2015年6月至2016年4月未依應評估項目仔細評估和檢查病患是否適宜施打牛奶針，也未經受麻醉或加護照顧訓練的醫師診斷，就開立牛奶針搭配其他注射液，由診所內的人幫病患施打，致林姓、廖姓及邱姓男子暴斃；檢警事後搜索診所，扣到885瓶「丙泊酚」靜脈注射液。

林否認不法，堅稱牛奶針搭配其他藥劑，可治療並減輕戒斷後症狀，並說3人會死亡，可能是隱藏已施用毒品，他沒有過失；法院根據證人證詞、法醫研究所鑑定報告書、衛生福利部醫事審議委員會鑑定報告書等證據資料，認定林不符「醫療常規」而有過失，與3人死亡有因果關係。

一審依過失致死罪判林6年徒刑，二審因林賠償60萬元和廖的家屬和解，撤銷改判5年6月徒刑，判決被最高法院撤銷，發回更審。

更一審認為林不只違反醫療常規而有過失，且也違反醫療上正當目的，審酌他給付10萬元慰問金，和邱的家屬和解，另支付18萬元慰問金，與林的家屬和解，但身為醫師輕忽草率，不到1年時間先後造成3人死亡，雖稱認罪但仍爭執相關事項，改判4年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。