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林姿妙控訴檢廉不當取供 「唯有勘驗證據才能自證清白」

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導

林姿妙批評檢廉以一通張冠李戴的錯誤電話，錯置事實架構並採重罪起訴，這對公務員何等不公平？唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影
林姿妙批評檢廉以一通張冠李戴的錯誤電話，錯置事實架構並採重罪起訴，這對公務員何等不公平？唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天出庭後感謝法院對於辯護人聲請證據調查，同意勘驗涉及不正訊問的光碟，她並委由律師陳俊廷對外發言，批廉檢去年以長時間恫嚇及誘導等不正訊問，讓受訊問者心生恐懼，直到配合說出「不存在的犯罪事實」與「林姿妙指示」才停止，不配合者幾乎遭起訴成被告，如今若不勘驗釐清遭誣陷過程，難以自證清白。

陳俊廷表示，本案經辯護人仔細閱卷宗資料，發現廉、檢確實以超過12小時反覆長時間、恫嚇及誘導等不正訊問方式，讓受訊問者心生恐懼，直到配合說出「不存在的犯罪事實」與「林姿妙指示」才停止訊問，如此先射箭、再畫靶，不配合者幾乎遭到起訴，成為被告。

他說，廉檢動用龐大人力及資源，身為被告卻難以證明自己沒有做的事，只能透過證據檢驗方式，將當時情況還原；然此並非拖延戰術，故若不釐清遭誣陷過程，實難以自證清白。

陳俊廷表示，本案自縣長108年上任後，廉檢即全面對家人與周遭公務監聽、跟搜、查帳，然所涉及犯罪事實僅有污點證人於108年9月3日與地主一通恐涉嫌假文書之電話，卻至選舉年即111年13日對縣長官邸、縣府、相關人住宅等，進行大規模訊約30人次，訊問過程均超過24小時。

陳俊廷說，近三年監控及撲天蓋地搜索調查，僅有羅東公正路1558地號土地，不涉及違法之112萬元土地增值稅繳納爭議，其他如機六用地、人事、文化局活動標案等，均查無犯罪實證；此外，108年8月19日、9月4日均與本案人、事無關的錯誤電話，張冠李戴，錯置起訴事實架構，更讓15個人因張冠李戴的錯誤電話全部重罪起訴，對公務員是何等不公平？

陳強調，若不勘驗訊問光碟及傳訊相關所有證人，何以釐清事實？針對外界傳言以此手段拖延庭期，陳俊廷再次重申，聲請證據調查乃被告應有權利，外界及部分媒體勿以有色眼光看待，更勿以政治手段操弄。

林姿妙批評檢廉以一通張冠李戴的錯誤電話，錯置事實架構並採重罪起訴，這對公務員何等不公平？唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影
林姿妙批評檢廉以一通張冠李戴的錯誤電話，錯置事實架構並採重罪起訴，這對公務員何等不公平？唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影
林姿妙委由律師陳俊廷對外發言，108年8月19日、9月4日均與本案人、事無關的錯誤電話，張冠李戴，錯置起訴事實架構，唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影
林姿妙委由律師陳俊廷對外發言，108年8月19日、9月4日均與本案人、事無關的錯誤電話，張冠李戴，錯置起訴事實架構，唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影
林姿妙批評檢廉以一通張冠李戴的錯誤電話，錯置事實架構並採重罪起訴，這對公務員何等不公平？唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影
林姿妙批評檢廉以一通張冠李戴的錯誤電話，錯置事實架構並採重罪起訴，這對公務員何等不公平？唯有勘驗證據，才能自證清白。記者戴永華／攝影

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