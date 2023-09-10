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阮綜合副院長妻遭打重傷 檢方上訴揭動機與經營權有關

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄阮綜合醫院多年前爆發經營權之爭，當時副院長阮仲炯妻子阮蘇貞，遭宋姓男子埋伏痛毆重傷，檢方偵訊、法院審理時，宋男辯稱是行車糾紛，一審法院認為宋隱瞞真正犯案動機及目的，依重傷害罪判刑4年6月，檢方認為輕判，上訴點名宋男作案動機是受人所託，與醫院經營權有關，量刑應該從重，二審法官認為一審量刑無誤，仍維持原判決。

1946年阮朝英在高雄創設「阮內兒科診所」，後由4個兒子經營發展為社團法人阮綜合醫院，病床規模達648床。阮朝英有4子、2女，老大阮仲鏗曾任副院長，老二阮仲垠已過世，老三阮仲洲是現任董事長，老四阮仲炯則曾任副院長，負責醫院財務。

2019年間，阮綜合醫院爆發經營權之爭，當年5月社員總會進行董監事改選前夕，同年月31日上午8時許，阮仲炯妻子阮蘇貞出門時，埋伏的宋姓男子出現在阮蘇貞車旁，

宋姓男子埋伏在阮仲炯妻子阮蘇貞住處附近停車場，阮蘇貞現身後，宋詢問「是不是阮太太」，阮回應「是」以後，隨即遭宋男持棍棒痛毆。

宋男行兇後搭乘計程車離開，抵達市立殯儀館公廁後，換好準備好的衣物，並將作案衣褲裝在垃圾袋內，完成「變裝」後，聯繫辛姓男子，由辛男接應宋男離開，作案衣褲則丟在公廁內。

阮仲炯妻子阮蘇貞送醫確認重傷，有腦震盪、鼻骨骨折、左前臂尺骨骨折與撕裂傷、左大腿與膝蓋血腫挫傷、唇、胸腹部多處挫傷擦傷等傷害。

當時阮仲炯、阮蘇貞在案發後召開記者會，點名襲擊阮蘇貞的妻子有幕後指使者，並抗議無預警遭院方解任，請檢調查明真相。

事後高雄市警方在案發後逮捕宋姓、辛姓兩名嫌犯，動手的宋男辯稱是因行車糾紛，否認與董監事改選有關，辛男則稱只是開車載人，不知道宋男去打人。

但檢方認為，宋男自稱是臨時起意，卻預先準備好衣褲，且辛男是宋男老闆，怎會有老闆甘願如此奔波接送員工，加上宋男供詞多變，認定動機與事實不符，依重傷害罪起訴宋男、辛男。

高雄地院審理時，法官依據阮蘇貞就醫診斷紀錄，確認因遭襲造成「嗅覺喪失」，已達重傷害程度，但審理期間，宋男仍未清楚交代作案動機，法官認定他以不存在的行車糾紛飾詞，掩飾動機，且在光天化日下動手，顯示目無法紀，依重傷害罪判4年6月。

檢方、宋男不服一審判決上訴，檢方上訴理由點名宋男雖堅不吐露真實犯案動機，但根據卷證資料，顯示阮蘇貞是因所屬家族醫院經營權糾紛，宋男接受他人委託教訓、報復或威嚇阮蘇貞，犯行實含有恐嚇、強制等犯罪內涵，就此而言，應量處更為合理刑度。

宋男則稱阮蘇貞遭打時已高齡75歲，阮是直到一審審判程序時，才主張嗅覺喪失，有可能是她年齡退化造成，跟傷害案並無因果關係，且一審以他未說明真正犯罪動機，作為加重量刑基準，違反被告不自證己罪原理，希望從輕改判。

二審合議庭根據醫院診斷及鑑定報告，認為阮蘇貞嗅覺喪失應是外傷性原因導致，與宋男傷害行為有因果關係。另外，宋男雖迄今未說明真正犯案動機，無法因此推論本案肇因是醫院經營權糾紛所致，而對宋男產生不利評價，因一審量刑已審酌檢方事證，在法定刑度內，酌量科刑，駁回檢方、宋男上訴。

至於辛姓同夥，法院一、二審都認定他涉案罪證不足，已判無罪確定。

阮綜合醫院是高雄知名大型醫院，多年前爆發經營權之爭，副院長妻子阮蘇貞遭黑衣人痛打，犯嫌判刑後，檢方上訴書點名作案動機。記者林保光／攝影
阮綜合醫院是高雄知名大型醫院，多年前爆發經營權之爭，副院長妻子阮蘇貞遭黑衣人痛打，犯嫌判刑後，檢方上訴書點名作案動機。記者林保光／攝影

傷害罪 老闆 骨折

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