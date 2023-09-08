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北市警暑假「斬手專案」查緝276名詐欺犯 24人未成年

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局在暑假期間（7月1日至8月31日）配合青春專案規劃「查緝詐欺車手」專案行動，查獲詐欺犯嫌276人，其中包括車手208人、車手頭9人、取簿手11人、其他共犯48人，較去年同期增加96人，訊後依涉嫌詐欺罪

、洗錢及組織等罪嫌，移送各該管地檢署偵辦。

警方分析，這次的查緝專案，未成年犯嫌24人，占比8.6%；面交車手126人，占比45.6%，ATM提領款車手82人，占比29.7%。

詐騙手法以「假投資」犯嫌占188人最多，占比68%，假網路拍賣（含解除分期付款）犯嫌占47人，占比17%，假冒公務機關犯嫌占18人，占比6.5%。

警察局在今年7月11日，邀請金融機構及超商，舉辦協助攔阻座談會議，台北市長蔣萬安及警察局長張榮興共同宣布，民眾檢舉車手獎勵金加碼翻倍為2萬元，只要察覺疑似車手、取簿手的活動情形，撥打110將相關情資及線索提供警方，因此逮捕犯嫌，便可獎金，截至目前為止，已有3名民眾領取2萬獎勵金。

台北市長蔣萬安及警察局長張榮興共同宣布，民眾檢舉車手獎勵金加碼翻倍為2萬元。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安及警察局長張榮興共同宣布，民眾檢舉車手獎勵金加碼翻倍為2萬元。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安及警察局長張榮興共同宣布，民眾檢舉車手獎勵金加碼翻倍為2萬元。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安及警察局長張榮興共同宣布，民眾檢舉車手獎勵金加碼翻倍為2萬元。記者廖炳棋/翻攝

車手 警察 詐欺 未成年

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