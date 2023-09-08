北市警暑假「斬手專案」查緝276名詐欺犯 24人未成年

台北市警察局在暑假期間（7月1日至8月31日）配合青春專案規劃「查緝詐欺車手」專案行動，查獲詐欺犯嫌276人，其中包括車手208人、車手頭9人、取簿手11人、其他共犯48人，較去年同期增加96人，訊後依涉嫌詐欺罪

、洗錢及組織等罪嫌，移送各該管地檢署偵辦。

警方分析，這次的查緝專案，未成年犯嫌24人，占比8.6%；面交車手126人，占比45.6%，ATM提領款車手82人，占比29.7%。

詐騙手法以「假投資」犯嫌占188人最多，占比68%，假網路拍賣（含解除分期付款）犯嫌占47人，占比17%，假冒公務機關犯嫌占18人，占比6.5%。