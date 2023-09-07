快訊

獨／新竹縣工務處今遭檢調搜索…2人涉貪被帶走 疑與豐采520天坑案有關

神祕X帳號流出「父女自拍」？習近平罕露柔情笑容、肩膀給她靠

U18世界盃／美國抗議！中華隊球棒不符規定 緊急更換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還記得黃士修的「核四商轉」公投？ 環團興訟敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「核能流言終結者」創辦人黃士修2019年領銜提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，中央選舉委員會同年3月19日審議通過，先後函請戶政機關查對，確認符合公民投票法所規定的提案人人數及連署人數，12月13日公投案成立並編為第17案。台灣環境保護聯盟不服，提行政訴訟但敗訴，最高行政法院今駁回上訴確定。

原告除環保聯盟外，還包括楊木火、楊貴英、余清寶3人，以其為利害關係人，分別提起訴訟，經決定不受理後先後提起行政訴訟。北高行將環保聯盟與3人兩案合併辯論並合併判決駁回。

最高行政法院指出，提起訴訟請求法院裁判，應以有權利保護必要為前提，「核四商轉」公投案經中選會公告成立，環保聯盟訴請撤銷原處分，北高行2021年5月26日駁回其訴，在上訴期間，公投提案於2021年12月18日完成投票，結果為提案不通過。公投提案歷經各階段程序，最終已完成公民投票，其中公告公投提案成立的原處分，內容業已執行且無可回復原狀，最高行認為環保聯盟提撤銷訴訟已無實益，無保護必要。

楊木火3人主張他們居住在核四廠緊急應變區，有輻射汙染風險，自有法律上利害關係，但最高行認為3人未具體指出公投提案的理由書所載內容不實，違反什麼法律，而該法律有保護特定人的利益，使得3人得據以提起撤銷訴訟撤銷。

最高行指出公投提案經公告成立後，還須經過投票，是否通過猶未確定，如果通過，也要經權責機關依公投法第30條規定處理，難以想像這3人有何權利或法律上利益會因公投提案成立而直接受到損害，當事人不適格，應駁回。

「核能流言終結者」創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照
「核能流言終結者」創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照

公投 投票 核四

延伸閱讀

侯友宜「花蓮破冰」傷郭台銘？ 黃士修：共同敵人是民進黨

傳郭台銘連署一份300元 黃士修：連署不能有對價關係

鍾小平建議郭台銘任海基會董事長 黃士修：太小看他

【重磅快評】郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

相關新聞

北市警中正第一分局小隊長疑涉洩密罪 移送士檢複訊

台北市警中正第一分局偵查隊顏姓小隊長，多年前疑似收受一家修車廠業者請託，幫忙業者查個資，涉嫌洩漏國防以外秘密、偽造文書等...

刑警小隊長涉替車行查員工個資 前同事作證不清楚細節

台北市警中正第一分局偵查隊顏姓小隊長，多年前疑似經北投承德路六段一家車行老闆等人，請託查個資，涉嫌洩漏國防以外秘密及貪汙...

還記得黃士修的「核四商轉」公投？ 環團興訟敗訴確定

「核能流言終結者」創辦人黃士修2019年領銜提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，中央選舉委員會同年3月...

男槍殺新北副發言人胞弟今遭起訴 律師：建請求處極刑

新北市政府張姓副發言人胞弟今年5月初遭姚姓男子朝後腦開一槍射殺，由梁姓友人協助棄屍五股山區，新北地檢署今依殺人及遺棄屍體...

屏東縣東港鎮長賄選一審判當選無效 黃禎祥：將上訴

屏東縣東港鎮長選舉落選人林漢丑對鎮長黃禎祥提當選無效之訴，屏東地院審理後認定，黃禎祥參加某鎮民A2的入厝活動，起初否認致...

日網購生魚片刀被當武士刀送辦 台廚師不起訴也要不回名家刀

彰化縣知名日式料理店張姓廚師去年從日本網購一把「御庖刀」，海關查扣送驗認定為武士刀，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦