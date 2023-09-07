還記得黃士修的「核四商轉」公投？ 環團興訟敗訴確定

「核能流言終結者」創辦人黃士修2019年領銜提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，中央選舉委員會同年3月19日審議通過，先後函請戶政機關查對，確認符合公民投票法所規定的提案人人數及連署人數，12月13日公投案成立並編為第17案。台灣環境保護聯盟不服，提行政訴訟但敗訴，最高行政法院今駁回上訴確定。

原告除環保聯盟外，還包括楊木火、楊貴英、余清寶3人，以其為利害關係人，分別提起訴訟，經決定不受理後先後提起行政訴訟。北高行將環保聯盟與3人兩案合併辯論並合併判決駁回。

最高行政法院指出，提起訴訟請求法院裁判，應以有權利保護必要為前提，「核四商轉」公投案經中選會公告成立，環保聯盟訴請撤銷原處分，北高行2021年5月26日駁回其訴，在上訴期間，公投提案於2021年12月18日完成投票，結果為提案不通過。公投提案歷經各階段程序，最終已完成公民投票，其中公告公投提案成立的原處分，內容業已執行且無可回復原狀，最高行認為環保聯盟提撤銷訴訟已無實益，無保護必要。

楊木火3人主張他們居住在核四廠緊急應變區，有輻射汙染風險，自有法律上利害關係，但最高行認為3人未具體指出公投提案的理由書所載內容不實，違反什麼法律，而該法律有保護特定人的利益，使得3人得據以提起撤銷訴訟撤銷。