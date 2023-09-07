男槍殺新北副發言人胞弟今遭起訴 律師：建請求處極刑

新北市政府張姓副發言人胞弟今年5月初遭姚姓男子朝後腦開一槍射殺，由梁姓友人協助棄屍五股山區，新北地檢署今依殺人及遺棄屍體罪嫌起訴姚男，梁男涉遺棄屍體罪部分，另案偵辦中。對此，受害家屬稍早由委任律師發聲明，表示姚姓被告設局謀財殺害死者，「籌畫良久非一時貪念，犯後竟矯飾情節」，將於國民法庭建請對被告求處極刑。

委任律師周武榮表示，部分媒體近期報導標題、內容仍提及死者積欠被告70萬等情節，此部分與事實不符，事實為死者已交付200萬元投資款項給被告，後雙方達成解約共識，被告於返還部分款項後，卻又要求死者將已返還款項，帶至被告家中，意欲吞占悉數投資款項，恐因死者未遵從被告意思，因而遭被告殘忍殺害。

周武榮強調，絕無所謂投資失利借款周轉一事，至於被告在偵查程序提出的辯解，為不符事實情節的藉口，企圖轉移焦點，以此模糊殺人動機，減輕罪責，盼社會大眾勿再受被告不實辯解誤導，無疑是對於死者及家屬二度傷害。