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男槍殺新北副發言人胞弟今遭起訴 律師：建請求處極刑

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市政府張姓副發言人胞弟今年5月初遭姚姓男子朝後腦開一槍射殺，由梁姓友人協助棄屍五股山區，新北地檢署今依殺人及遺棄屍體罪嫌起訴姚男，梁男涉遺棄屍體罪部分，另案偵辦中。對此，受害家屬稍早由委任律師發聲明，表示姚姓被告設局謀財殺害死者，「籌畫良久非一時貪念，犯後竟矯飾情節」，將於國民法庭建請對被告求處極刑。

委任律師周武榮表示，部分媒體近期報導標題、內容仍提及死者積欠被告70萬等情節，此部分與事實不符，事實為死者已交付200萬元投資款項給被告，後雙方達成解約共識，被告於返還部分款項後，卻又要求死者將已返還款項，帶至被告家中，意欲吞占悉數投資款項，恐因死者未遵從被告意思，因而遭被告殘忍殺害。

周武榮強調，絕無所謂投資失利借款周轉一事，至於被告在偵查程序提出的辯解，為不符事實情節的藉口，企圖轉移焦點，以此模糊殺人動機，減輕罪責，盼社會大眾勿再受被告不實辯解誤導，無疑是對於死者及家屬二度傷害。

周武榮表示，死者家屬願意相信司法，相信新北地院會作出正確判斷，被告籌畫良久非一時貪念，犯後竟矯飾情節，想要脫免自身罪責，將其犯案動機歸咎於死者，「其心可誅，本律師事務所斟酌死者家屬意見，將於國民法庭建請對被告求處極刑」。

新北市政府張姓副發言人胞弟今年5月初遭姚姓男子朝後腦開一槍射殺並棄屍五股山區，新北地檢署昨依殺人及遺棄屍體罪嫌起訴。圖／聯合報資系料照
新北市政府張姓副發言人胞弟今年5月初遭姚姓男子朝後腦開一槍射殺並棄屍五股山區，新北地檢署昨依殺人及遺棄屍體罪嫌起訴。圖／聯合報資系料照

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