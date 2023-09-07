聽新聞
test
0:00 / 0:00
辱「國光女神」專睡別人男友 前女團成員加重誹謗起訴
「國光女神」梁云菲前年元月間於臉書和IG沉痛表示，自己遭到網路霸凌大半年，讓她精神受嚴重損害，對方還是前經紀公司女團「嘻哈甜心」綽號「貝貝」的柯姓成員，她將柯女的4篇公開貼文蒐證後提告，桃園地檢署偵結，認為柯女所po文字及照片訊息明顯指的是梁姓告訴人，且內容僅涉及私領域，與公共利益無關，因此以加重誹謗罪提起公訴。
起訴指出，42歲柯姓女子自2020年7月8日、同年8月24日及2021年1月4及8日，分別以手機或電腦上網，登入其個人臉書帳號，公開發表「你全身上下潮牌名牌，但怎麼來的只有你知道…你說你社交障礙，怎麼你性交沒障礙阿？我看你性交倒是挺順暢的」、「你要爛要渣也要有格調，少在那邊自稱千金又在那誰送錶就跟誰跑，劈腿還裝可憐，專睡別人男友…」、「年度破麻大獎，如果有這項獎項的話，真的，菲你莫屬！破到最高點，心中有破破」、「你沒這麼有名啦！幹」，梁女經粉絲截圖私訊告知後提告。
檢方偵查時，柯女承認有4篇公開po文，但否認內容有貶損梁女的名譽及社會評價，辯稱以上文字訊息並非指梁而是她某個朋友；檢方認為，柯女迄今未能提出相關證據以實其說，要屬空言抗辯，且被告發表文字有「社交障礙」並張貼與告訴人英文名字相關圖片，對於網友詢問「姓梁的嗎？」未否認，甚至回覆「我什麼都沒有說喔」，更直接回覆「前男友現在交新女友是小嫻啊」等語。
檢方認為，柯女臉書散布文字內容均僅涉及私領域是向，難認與公共利益有關，因此前開辯解並非可採信，犯行應可認定。檢方偵結，認為柯女所犯為公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，應從重論以加重誹謗罪提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言