柯文哲被指是「騙子」提告葛特曼敗訴 聲請自訴再添一敗
民眾黨總統參選人柯文哲2018年參加台北市長選舉期間，不滿「屠殺」作者葛特曼稱他為「Liar（騙子）」，控告葛違反選罷法意圖使人不當選罪，檢方不起訴處分確定後，柯向法院聲請准許提起自訴，台北地院審理，裁定駁回。
蝴蝶蘭出版社負責人吳祥輝2018年邀請「屠殺」作者葛特曼（Ethan Gutmann）來台訪問，葛特曼的著作「屠殺」（The Slaughter）中文版在9月3日刊登「柯文哲確知，所有器官都會來自法輪功、兩岸器官一家親」的廣告。
同年10月2日，吳祥輝與葛特曼舉行記者會，葛被吳問到「Do you think Dr.KO is a liar？（你認為柯醫師是騙子嗎？）」葛特曼答「Yes！」，柯文哲因而控告葛特曼涉嫌違反選罷法。
台北地檢署調查，將葛特曼處分不起訴，柯文哲聲請再議，被高檢署駁回，柯文哲仍認為葛違法，向法院遞狀聲請准許對葛特曼提起刑事自訴。
台北地院認為，不起訴處分及駁回再議處分就柯文哲在偵查、再議時所執陳事項，均予以斟酌調查，並詳加論述所憑證據及相關認定的理由，檢察官沒有違背經驗法則或論理法則，柯聲請准許提起自訴為無理由，應予駁回。不可抗告。
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