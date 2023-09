柯文哲被指是「騙子」提告葛特曼敗訴 聲請自訴再添一敗

民眾黨總統參選人柯文哲2018年參加台北市長選舉期間,不滿「屠殺」作者葛特曼稱他為「Liar(騙子)」,控告葛違反選罷法意圖使人不當選罪,檢方不起訴處分確定後,柯向法院聲請准許提起自訴,台北地院審理,裁定駁回。

蝴蝶蘭出版社負責人吳祥輝2018年邀請「屠殺」作者葛特曼(Ethan Gutmann)來台訪問,葛特曼的著作「屠殺」(The Slaughter)中文版在9月3日刊登「柯文哲確知,所有器官都會來自法輪功、兩岸器官一家親」的廣告。

同年10月2日,吳祥輝與葛特曼舉行記者會,葛被吳問到「Do you think Dr.KO is a liar?(你認為柯醫師是騙子嗎?)」葛特曼答「Yes!」,柯文哲因而控告葛特曼涉嫌違反選罷法。

台北地檢署調查,將葛特曼處分不起訴,柯文哲聲請再議,被高檢署駁回,柯文哲仍認為葛違法,向法院遞狀聲請准許對葛特曼提起刑事自訴。