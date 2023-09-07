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台中人妻新婚1年多…上健身房和教練熱吻 回家過夜被抓包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓人妻結婚1年多，就因上健身房和施姓教練婚外情，交往期間擁抱、親吻甚至回家過夜性交2次，王的先生抓包錄影質問並提出LINE對話等，控訴2人侵害配偶權求償100萬元，施男否認稱沒有踰矩，王女則無意見；法院認為2人超過正常男女交往行為，判應給付王夫20萬元，可上訴。

王的先生主張，和妻子結婚2020年結婚，未料才1年多對方因到健身房運動，而認識擔任健身教練的施男，施也明知他妻子已婚卻仍展開交往，2人親吻、擁抱甚至過夜發生性行為，嚴重破壞他圓滿婚姻，造成精神上極大痛苦，一共向王、施求償100萬元

施姓健身教練抗辯稱，王女雖曾向他抱怨婚姻不順，但自己並未做出踰矩行為，且王女也曾向他出示離婚協議書告知已經單身，因此對於王的婚姻關係存續中並不知情，且王夫提出的照片雖有2人擁抱但模糊不清難以辨識。

王女則對先生主張事實沒有意見，但爭執賠償金額；法院勘驗王夫提出的錄影，發現王夫質問「所以你們確定有交往，有抓到，有證據了吧！」施回應「有接吻、有擁抱」，而王女則點頭，王夫又問「在這邊過夜幾次？」施說「2次」也認同有性交。

另根據王女、施男對話，施還說「反正他都想要離婚，問清楚死得明白一點」，可見施當時明知王女和先生仍在討論是否要離婚，且施提出的離婚協議書照片，上方也僅有王夫1人簽名，沒有王女的簽名。

法院認為王女、施男接吻、擁抱及過夜等行為超過一般正常男女交往行為，已經侵害王夫的配偶權，審酌雙方職業收入、學歷及侵害程度等，認為王夫求償精神撫慰金以20萬元為適當，判2人應給付20萬元。

王姓人妻和施姓健身教練婚外情，法院判2人應給付王的先生20萬元。示意圖／ingimage
王姓人妻和施姓健身教練婚外情，法院判2人應給付王的先生20萬元。示意圖／ingimage

健身 離婚 婚姻

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