6連霸立委廖國棟捲貪汙案 高院考量基本人性：延長限制出境
立法委員廖國棟捲入集體收賄案，被檢調指控收賄790萬元，一審認定他收賄620萬元判刑8年6月，案件上訴二審審理中。廖國棟稱近期患「目前醫療技術難以治癒的疾病」，盼法院無需延長限制出境、出海，但高院裁定自9月15日起延長限制出境、出海8月。
廖說患糖尿病已經很多年，最近可能也受情緒影響，而有相關併發症，一切都需要非常小心謹慎保護自己，他認為個人條件並沒有要繼續管制出境出海的必要，尤其他生病必須跟醫生密切聯繫，「我不會潛逃海外」，完全沒有這個可能性，希望法官能夠相信他。
廖國棟在8月31日的訊問庭上表示，交保後按時到南海路派出所報到且從未缺席，直到一審法院去年4月21日免除報到，足見他有固定住所，且態度、表現良好。他說，自己是蟬聯六屆的現任立委，也擔任過國民黨團書記長、總召，知名度高也是公眾人物，無論走到哪裡民眾都高度矚目，也是媒體關注對象，本案審理也受到高度關注，他沒有潛逃出境的可能。
廖還說他是台灣原住民，親人家屬都在台灣，沒有其他國家的居留證，且已經69歲，又長期患有糖尿病，有心律不整、全身筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，近期經醫師診斷確定罹患目前醫療技術難以治癒的疾病，必須接受完整的醫療照護，更不可能逃亡海外，承受顛沛流離躲藏的生活。
但高院認為廖雖否認犯行，但本案有相關人證、通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、監視器畫面及帳冊資料在卷可佐，廖涉犯貪汙治罪條例對於公務員關於職務上行為收受賄賂罪犯罪嫌疑重大，一審判他8年6月徒刑，罪責甚重；考量趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，為確保日後若有刑罰執行，認仍有限制出境、出海必要。
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