6連霸立委廖國棟捲貪汙案 高院考量基本人性：延長限制出境

立法委員廖國棟捲入集體收賄案，被檢調指控收賄790萬元，一審認定他收賄620萬元判刑8年6月，案件上訴二審審理中。廖國棟稱近期患「目前醫療技術難以治癒的疾病」，盼法院無需延長限制出境、出海，但高院裁定自9月15日起延長限制出境、出海8月。

廖說患糖尿病已經很多年，最近可能也受情緒影響，而有相關併發症，一切都需要非常小心謹慎保護自己，他認為個人條件並沒有要繼續管制出境出海的必要，尤其他生病必須跟醫生密切聯繫，「我不會潛逃海外」，完全沒有這個可能性，希望法官能夠相信他。

廖國棟在8月31日的訊問庭上表示，交保後按時到南海路派出所報到且從未缺席，直到一審法院去年4月21日免除報到，足見他有固定住所，且態度、表現良好。他說，自己是蟬聯六屆的現任立委，也擔任過國民黨團書記長、總召，知名度高也是公眾人物，無論走到哪裡民眾都高度矚目，也是媒體關注對象，本案審理也受到高度關注，他沒有潛逃出境的可能。

廖還說他是台灣原住民，親人家屬都在台灣，沒有其他國家的居留證，且已經69歲，又長期患有糖尿病，有心律不整、全身筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，近期經醫師診斷確定罹患目前醫療技術難以治癒的疾病，必須接受完整的醫療照護，更不可能逃亡海外，承受顛沛流離躲藏的生活。