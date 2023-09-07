戰鬥背心用陸貨 業者判刑5年6月

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影 高雄典客企業二○一七年承攬軍備局「戰鬥背心」採購案，明知計畫載明「不同意」品項原料來自大陸，公司產出戰鬥背心中吸震片原料卻來自大陸，並以不實出產證明書讓軍備局信以為真，不法獲利近六千七百萬元。橋頭地方法院判典客企業楊姓負責人五年六月徒刑，科罰金五十萬元。

本起採購案是因軍備局二○五廠接獲檢舉，在二○一八年下旬將「戰鬥背心」採購案吸震片送檢驗，發覺材質均為ＰＵ，調查局屏東縣調查站二○一九年至採購案相關企業公司及負責人住所搜索，發現不法行徑。

檢方調查，典客企業原佯稱重要「吸震片」原料材質為ＰＥ，從歐洲進口，被質疑後改口本國自行生產製造，謊言遭戳破，又辯稱雖是大陸進口原料，但於我國加工、加溫、加壓、裁剪、成型，經後製作業產出。

檢方指控，業者明知戰鬥背心原料規格明訂「防彈板」、「肩帶」及護腰「吸震片」材料應為ＰＥ，但吸震片材質實際上卻是ＰＵ，來自大陸，還誆騙共同參與製作其他廠商，以致驗收文件登載不實，甚至變造ＳＧＳ公司試驗報告。

橋頭地院依涉犯詐欺取財罪、行使業務上登載不實文書罪、共同犯行使變造私文書罪、政府採購法妨害投標罪等八項罪名，判楊五年六月徒刑，沒收不法所得外，科罰金五十萬元。可上訴。