士檢門口採訪有假記者？男持「假麥牌」冒充2大電視台 檢火速分案

三顧（3224）副董事長陳宗基，遭離職員工告發違反證券交易法特別背信罪，日前出庭否認犯行，庭後站在士林地檢署大門口爆料，他被媒體潑髒水，影武者就是政媒兩棲的超基因生技董事長林書弘。對此，採訪現場傳出「假麥牌」案外案，疑有男子冒充電視台記者，手持印有TVBS和東森電視台商標的麥克風採訪，士林地檢署火速剪報分案、發交士林警分局查，將通知2家電視台人員做筆錄，釐清事實真相及涉案法條。

據悉，陳宗基的受訪現場，有名男子手持掛上TVBS和東森電視台商標字樣的麥克風，另2名男子分別持攝影機拍攝，採訪畫面經公關公司轉發資料給媒體，宛如遊戲「大家來找碴」，有電視台文字記者眼尖發現，東森新聞的麥牌，如今早已更新為「亞運看東森」白底藍字樣，並非原來的黃底麥牌，隨即詢問當日是誰到場採訪，電視台內部查無文字記者或攝影記者到士檢採訪，懷疑有人假冒記者身分持假麥牌。

今年8月28日，陳宗基經檢察官傳喚到庭應訊，案件為三顧告發跳槽至超基因生技的董姓、鄭姓離職員工，竊取公司機密，卻反咬遭告發特別背信罪，離職員工指控他們在樂迦公司任職期間，遭陳宗基指派協助建置三顧資訊設備。陳否認犯行，並在庭後士檢偵查大樓門口稱「超基因董事長林書弘」擁有2本護照4個名字，也是鏡傳媒集團旗下「鏡視界」董事。

鏡週刊當日發聲明指，陳宗基的相關言論與事實不符，將提告誹謗罪，且在今年9月4日刊登此涉己新聞，報導稱陳宗基應訊後受訪，疑有不明人士冒充TVBS和東森電視台記者，麥克風是假麥，電視台將追究相關責任。