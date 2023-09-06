汪小菲告大S債務人異議之訴 一審輸了再上訴...律師冒雨來調解

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院核發扣押命令；汪小菲聲請停止強制執行，並對大S提債務人異議之訴，台北地方法院3月27日判汪敗訴。汪上訴，台灣高等法院今行調解，雙方都委由律師出庭，律師一語不發。

汪小菲與大S（ 徐熙媛 ）2021年11月12日於北院調解離婚，依調解筆錄附件規定，他應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，按每3個月的第1個月1日前給付大S家人300萬元扶養費（每月100萬元），以匯款方式付錢。

大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止執行他的財產。

北院民事庭認為，汪小菲針對應於2022年3月1日給付的第2期家人定期定額扶養費300萬元，於同年6月1日給付的第3期扶養費300萬元，及9月1日應給付的第4期扶養費300萬元，共計900萬元，總計僅給付150萬元，尚欠750萬元未付，大S聲請對汪執行750萬元債權有據。