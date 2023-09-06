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旭新科技遭檢指控吸金73億 業者今發聲明：無不法
台中地檢署今偵結起訴旭新科技公司吸金73億元案，以違反銀行法起訴陳姓負責人等15人，旭新科技在官網發布聲明，強調公司嚴格遵守產業倫理、職業道德，在媒合平台更提供多方驗證方式，旭新提供的服務，「實無不法」。
旭新科技強調，公司僅為媒合平台，但是基於最高的道德標準，嚴選債權標的，若逾期或壞帳發生，也都要求原出讓方應依合約，向投資人墊付或壞帳買回完成對投資人履約。且每一大型投資案都廣邀投資人查閱債權資料、實地參訪考察投資項目。
旭新科技也說，公司絕無存有任何違法行為，更不可能存有犯罪動機及犯罪故意，迄今也無造成任何一位投資人被害或損失。
旭新科技表示，公司認同政府打詐決心，自成立初始即自我要求，比照金融業嚴謹法令規定，落實執行法令遵循自行評估作業，務求一切作業程序與公司運營做到守法合規，
但檢方無視本案曾於2019年，經新北地檢署調查偵辦不起訴處分確定，公司所經營的商業模式都屬相同從無改變，基於刑事訴訟法不得再重複起訴，公司對此深表遺憾，未來會在法院審理時，積極提出證據，「清者終能自清」。
台中地檢署調查，陳姓男子設立「旭新科技」公司，從2014年起邀約民眾投資「債權讓與方案」，宣稱每月可領年利7％至12％利息，吸引萬名投資人認購，截至台中檢調在今年查獲為止，已吸金超過73億元。
檢調今年搜索時，查扣陳名下房產、帳戶，以及19支要價不斐的百達翡麗名表，部分市價超過400萬元，台中地檢署今偵結，依違反銀行法，起訴旭新科技及陳等15名涉案人。
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