快訊

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

賴清德新北萬里老家有問題 新北市府勘查證實：確實是違建

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旭新科技遭檢指控吸金73億 業者今發聲明：無不法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署今偵結起訴旭新科技公司吸金73億元案，以違反銀行法起訴陳姓負責人等15人，旭新科技在官網發布聲明，強調公司嚴格遵守產業倫理、職業道德，在媒合平台更提供多方驗證方式，旭新提供的服務，「實無不法」。

旭新科技強調，公司僅為媒合平台，但是基於最高的道德標準，嚴選債權標的，若逾期或壞帳發生，也都要求原出讓方應依合約，向投資人墊付或壞帳買回完成對投資人履約。且每一大型投資案都廣邀投資人查閱債權資料、實地參訪考察投資項目。

旭新科技也說，公司絕無存有任何違法行為，更不可能存有犯罪動機及犯罪故意，迄今也無造成任何一位投資人被害或損失。

旭新科技表示，公司認同政府打詐決心，自成立初始即自我要求，比照金融業嚴謹法令規定，落實執行法令遵循自行評估作業，務求一切作業程序與公司運營做到守法合規，

但檢方無視本案曾於2019年，經新北地檢署調查偵辦不起訴處分確定，公司所經營的商業模式都屬相同從無改變，基於刑事訴訟法不得再重複起訴，公司對此深表遺憾，未來會在法院審理時，積極提出證據，「清者終能自清」。

台中地檢署調查，陳姓男子設立「旭新科技」公司，從2014年起邀約民眾投資「債權讓與方案」，宣稱每月可領年利7％至12％利息，吸引萬名投資人認購，截至台中檢調在今年查獲為止，已吸金超過73億元。

檢調今年搜索時，查扣陳名下房產、帳戶，以及19支要價不斐的百達翡麗名表，部分市價超過400萬元，台中地檢署今偵結，依違反銀行法，起訴旭新科技及陳等15名涉案人。

台中地檢署今起訴旭新科技吸金案，起訴公司與陳姓負責人等15人，業者在官網發聲明喊冤。圖／摘自官網
台中地檢署今起訴旭新科技吸金案，起訴公司與陳姓負責人等15人，業者在官網發聲明喊冤。圖／摘自官網

投資人 吸金 刑事訴訟

延伸閱讀

高等法院無罪理由出爐！「國太」吸金不等於向心知情且洗錢

旭新科技佯「債權讓與」吸金73億 擁百達翡麗19支遭訴

資產配置 對準四大投資趨勢

男子投資柬埔寨建案銷售不如預期 地產公司遭控非法吸金獲不起訴

相關新聞

旭新科技遭檢指控吸金73億 業者今發聲明：無不法

台中地檢署今偵結起訴旭新科技公司吸金73億元案，以違反銀行法起訴陳姓負責人等15人，旭新科技在官網發布聲明，強調公司嚴格...

涉賄羈押消瘦10多公斤 郭信良交保：司法會還清白

無黨籍台南市前議長郭信良涉嫌在佃西自辦重劃案向業者收賄1300萬元，台南地檢署昨偵結起訴8人，台南地院昨晚裁定郭信良15...

向心夫婦再判無罪 台高檢：收到判決後再研議是否上訴

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，日前經台高檢駁回再議，不起訴確定；夫婦二人另...

逃13年移工拿鐵管活活打死女友 酒精成癮獲減刑判關8年定讞

泰國籍逃逸移工Satcha Chirayu（中文名吉拉佑）前年酒後持鐵管痛毆同為逃逸移工的女友阿真致死，他犯後主動向警方...

竄改毛小孩就診收據騙募款 差11倍！彰化1家寵物醫院莫名背鍋

詐騙手法推陳出新，有人最近在網路稱為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，卻將就醫收據原1萬4750元費用竄改為17萬1300元...

巨城撿到湯姆熊會員卡 新竹男爽花萬張彩票兌換家電...慘了

新竹高姓男子今年1月在巨城百貨拾獲湯姆熊會員卡，竟將卡片中的2萬6878張彩票，私自兌換電火鍋、吹風機、眼部按摩器、迴力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦