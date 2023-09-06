高端內線交易...台大醫師買股前還問命理師 夫妻今判緩刑繳120萬

食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，洩密高端疫苗審查結果給妻子，其妻台大醫院醫師施庭芳，問命理師後，花520萬元買入20張高端股票，獲利15萬1千元。2人出庭認罪答辯求輕判。士林地方法院今宣判，劉滄梧、施庭芳分別犯洩密、內線交易罪，均獲緩刑，共繳公庫120萬元。

醫界夫妻64歲施庭芳、68歲劉滄梧，日前出庭認罪答辯。國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧稱，他擔任食藥署疫苗專家審查委員，2021年7月18日開整天會議，當場拿到會議資料，聽取相關單位報告及廠商臨床試驗結果，且寫下審查意見等；整日處在高度專注狀態，回家後，太太問「怎麼這麼累？」他一時疏忽講出結果，引起大風波，非常懊悔、愧疚，請求從輕量刑。

檢方起訴指出，施庭芳從丈夫口中得知，高端疫苗有條件通過緊急使用授權結果，2021年7月19日疫情指揮中心公開此重大消息前，問命理師後透過營業員買進20張高端股票，當月23、26日分批賣出獲利15萬1千元。

施庭芳出庭自白，她用自己的名義買賣股票，真的沒有犯罪意圖，這幾個月來非常自責、懊悔、痛苦，從偵查迄今「人生幾乎崩潰了」雖她醫界有不錯的名聲，但現在google搜尋名字，都是關於內線交易案新聞，到死了都不會消失。她盼用餘生完成科技部一個對於醫學、人類有重大突破的計畫，懇請緩刑機會。

施的辯護人稱，施在買股前還問命理師，偵查時沒有任何隱瞞，立即繳回犯罪所得，且施早年研發乳癌早期病灶精準診斷方式、血癌患者磁振掃描減輕病痛、推動便攜式行動超音波使用，及培訓種子醫師等醫界貢獻，因此次無知犯罪，付出人生滅頂代價，請求減刑。

公訴檢察官日前論告，請合議庭依法審酌犯後態度等量刑，施庭芳若給予緩刑機會，應附條件緩刑。

士林地院今宣判，劉滄梧犯非公務員洩漏業務知悉國防以外應秘密消息罪，判處3月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，繳公庫20萬元；施庭芳犯內線交易罪，判處年1年6月，緩刑4年繳公庫100萬元。