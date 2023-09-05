台南市前議長郭信良交保步出法院 僅說謝謝搭車離去

台南地院今晚間針對安南區佃西重劃弊案開接押庭，裁定涉案前議長郭信良以150萬交保，郭交保後步出法院，對於媒體追問對此案有什麼要說的；郭信良只回答謝謝，隨即搭車離去ˉ

法官認為，郭雖否認涉案，但涉犯貪汙罪嫌疑重大。所犯的罪屬於最輕本刑5 年以上重罪，有相當理由可認其有逃亡之虞，但考量郭可提出相當保證金，裁定限制住居、限制出境、出海8月，及禁止被告與證人接觸，且不得對同案被告、證人身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。