台南市前議長郭信良交保步出法院 僅說謝謝搭車離去

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南地院今晚間針對安南區佃西重劃弊案開接押庭，裁定涉案前議長郭信良以150萬交保，郭交保後步出法院，對於媒體追問對此案有什麼要說的；郭信良只回答謝謝，隨即搭車離去ˉ

法官認為，郭雖否認涉案，但涉犯貪汙罪嫌疑重大。所犯的罪屬於最輕本刑5 年以上重罪，有相當理由可認其有逃亡之虞，但考量郭可提出相當保證金，裁定限制住居、限制出境、出海8月，及禁止被告與證人接觸，且不得對同案被告、證人身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。

至於佃西里長高進見部分，高也否認涉案，但法官認為高涉犯貪汙罪嫌，犯罪嫌疑重大。又所犯罪屬於最輕本刑5 年以上重罪，有相當理由可認其有逃亡虞，但考量可提出相當保證金，命以50萬元具保，並限制住居、限制出境、出海8 月，且不得對同案被告、證人身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。

台南市議會前議長郭信良（中），今晚約10點以150萬元交保後步出台南地方法院。記者黃宣翰／攝影
台南市議會前議長郭信良（中），今晚約10點以150萬元交保後步出台南地方法院。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區里長高進見（穿黃色上衣者 ），獲50萬元交保記者黃宣翰／攝影。
台南市安南區里長高進見（穿黃色上衣者 ），獲50萬元交保記者黃宣翰／攝影。

郭信良 恐嚇 財產

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