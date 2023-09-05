台南市前議長郭信良涉收賄案 南檢建請法院從重量刑

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉嫌以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由，向業者廖堅志索賄，廖因恐郭憑藉議長身分介入佃西重劃案進度，同意支付賄款1300萬元。南檢今天將郭、高2人依涉犯公務員藉勢藉端勒索財物等貪汙罪嫌提起公訴。檢察官並以郭、高矢口否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑，並褫奪公權。

南檢查出，郭信良曾擔任台南市議會議長，依法具有議決法規、預算、審查決算、質詢行政機關等法定職權，高進見擔任安南區佃西里里長，長期擔任郭服務團隊成員。高知悉佃西重劃案有利可圖，2019年間接洽佃西重劃案業者欲購買抵費地，但協議未果未完成買賣。

郭、高共謀由郭於2021年6月出面，以高曾向佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由，向業者強索財物賄賂，業者因恐被告郭信良憑藉議長身分介入佃西重劃案進度，思及日後辦理相關程序中可獲得郭協助，同意支付賄款1300萬元，2021年6月9日先支付500萬元、同年9月8日支付800萬元。

高進見因恐犯行曝光，今年5月11日與郭信良一同前往台北某律師事務所諮商，高進見於同日返回台南後，委由不知情的郭信良服務處黃姓女助理，製作內容為高與黃等人合資購買抵費地不成，最後以1300萬元和解的假契約，並由黃等人簽名，試圖以假契約掩飾收賄流向。

高進見並指示黃等4人配合，今年7月6日在偵查中作偽證。檢察官認高涉犯教唆偽證罪嫌；被告黃等4人涉犯偽證罪嫌，提起公訴。

高進見委任的郭姓律師，明知高遭羈押禁見，今年7月在法院閱卷時，以手機翻拍重要情節偵訊筆錄，並截圖照片傳送給高進見黃姓妻子。檢察官認郭涉犯非公務員洩漏國防以外秘密消息罪嫌，提起公訴，律師懲戒部分另依法移付律師懲戒委員會處理。

檢察官認為，郭身為執業律師，明知偵查不公開原則，竟將執行業務所得偵查秘密內容洩漏他人，嚴重違反職業倫理，阻礙犯罪偵查，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢察官並以郭信良及高進見擔任公務員，本應清廉自持，竟為圖一己私利，利用身為議長、里長職務上機會，向轄區土地重劃業者藉勢藉端勒索財物，收取高達1300萬元賄款，實有辱官箴，應予嚴懲。