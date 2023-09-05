長治鄉公所主秘偽報加班 出差旅費詐得4萬多元遭判刑

康男於2018年至2019年任職屏東縣長治鄉公所主任秘書，他利用Line訊息、回文或通話等紀錄為證，向公所申請加班時數82小時及出差旅費，詐得4萬多元，遭調查局查獲起訴，屏東地方法院認定康男實際作為與請領名目不符，考量他犯後坦承、犯罪所生損害非鉅，依貪汙等罪，判康1年10月徒刑，得易科罰金，緩刑5年，可上訴。

康男於審理期間辯稱，申請加班費、加班補休時數等，均由長治鄉公所人員代為填寫，未查記載與事實不符而予以核章，且僅憑Line對話紀錄即已達82小時，各次出差均有執行公務，沒有施用詐術造成公務機關受損，無不法行為。

法院經查，康男可核閱代填文書，且無人可代為核對他究竟何時加班、有無出差，另代為填寫的人員無法因不實填寫獲得任何利益，不能將查核責任推責給他人，康男應明確知道自身是否有依核定公務出差，認定他有不法所有意圖。

另外，依照康男所提的照片或Line訊息截圖中，並未看見康男身影，多數情形僅為康男與長治鄉公所人員短暫互傳訊息、回文或通話，與一般上班期間處理公務的情形不符，非實際加班時數，認定他涉犯貪汙罪中的詐欺取財。