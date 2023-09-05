火燒保育快艇 教唆縱火 電魚男判3年2月

澎湖籍男子許尊揚違法電魚，不滿海洋志工陳盡川蒐證舉發，涉教唆郭姓男子等人縱火，燒了陳盡川的保育快艇「金合全六六號」；橋頭地方法院依教唆放火罪判許男三年二月徒刑，郭男等三人因各支付六十萬元與陳盡川和解，依放火罪判刑一年十月、均緩刑五年。

陳盡川長年投入澎湖海洋保育工作，二○一一年打造「金合全六六號」，專門調查周遭海域生態，鎖定違法漁撈船隻監控。

二○二○年八月間，許尊揚違法電魚遭舉發，他不滿陳盡川協助執法人員出海取締，請郭男破壞陳盡川的「金合全六六號」，郭之後與陳姓友人商討，陳再與蔡男討論，開價卅五萬元，提議放火燒船。

郭男將陳男計畫轉告許尊揚，還將作案價碼抬高至四十萬，許男同意，當場支付十萬元訂金；同年十月十六日凌晨，三人動手燒了「金合全六六號」。

事發後檢方朝縱火偵辦，陸續查緝許、郭等人到案，依放火罪起訴，因澎湖地院法官不足，經聲請移轉管轄後，交由橋頭地方法院審理；許尊揚堅不認罪，被依教唆放火罪判刑三年二月。

郭、陳、蔡三人審理期間坦承犯行，並與陳盡川達成和解，三人各賠償陳盡川六十萬元，法院依放火罪判三人一年十月徒刑，均緩刑五年，並提供五十小時義務勞務。

對於一審判決結果，陳盡川在個人臉書貼文表示不滿意，但尊重判決；「法網恢恢，疏而不漏，為維護社會正義，將請檢察官再對主嫌提起上訴」。