懷疑賭場員工偷籌碼…北聯幫「古錐」持槍塞嘴巴討20萬 判刑7年6月

北聯幫成員綽號「古錐」的男子王冠喆，懷疑德州撲克賭場員工偷籌碼，找小弟押走張男、陳男圍毆痛扁，還持操作槍塞進張男嘴巴逼給錢，不法獲利20萬7千元。士林地方法院審結，依犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處有期徒刑7年6月。

判決指出，王冠喆懷疑他經營的德州撲克賭場工作人員張男，竊取價值3萬的籌碼，2020年4月13日晚上10時許，謊稱山上開設賭局，騙張男、陳男上山工作，並找來高男、孫男、林男、林男、阿發等5人「處理偷錢的人、給點教訓」持操作槍、球棒圍毆張、陳2人，導致頭部撕裂傷、手腳多處挫傷。

王男在花鐘公園拿出賭場監視器，質問張男、陳男偷籌碼，並要求賠償遭竊款10至20倍金額，2人一直否認偷籌碼，當晚被押上車再帶到大業路一處空地，慘遭輪番圍毆。

王男持續逼張男承認偷籌碼，要求2人共同陪30萬元，2人苦苦哀求沒錢，王男持操作槍塞進張男嘴巴「如果不給錢會開槍」最後在2人哀求下，王男同意以20萬解決此事。當年4月14日凌晨，張、陳找朋友匯款，王則指示阿發領款，共計不法獲利20萬7千元，隨後帶2人到振興醫院就醫。

合議庭指出，檢方認王涉犯擄人勒贖罪，也就是俗稱的綁票勒索，但全案情節非「贖身」換取被擄者人身安全自由為對價，而是王等6人押人強盜財物，要求被害人承諾籌措20萬元，認定王犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪。

合議庭審酌，王冠喆僅因懷疑張男竊取賭場籌碼，竟暴力強令張、陳交付財物，導致他們心生恐懼惶惶不安，考量王冠喆認罪，達成和解賠償完畢等情狀，依犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處有期徒刑7年6月。可上訴。

高男等共犯，除林男死亡公訴不受理，其餘人一審遭判刑7年2月至7年6月不等徒刑認定，二審認定高等人參與王冠喆強暴脅迫手段，非非強盜、恐嚇，改判共犯剝奪他人行動自由罪，判處9月至1年不等徒刑。