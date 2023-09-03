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高雄里長挑戰8連霸輸給籤運差 提當選無效爭翻盤仍敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市三民區灣愛里去年大選兩名里長候選人戰成平手，經抽籤後由邱清勳當選，爭取8連霸失利的民進黨籍候選人李永貴落敗，李主張有3張票有爭議，其中投給邱清勳的2張票染有指印應為「無效」，實際應由他當選，對邱提當選無效之訴，一、二審法院審理後，認為兩張投給邱清勳的選票為指印汙染，屬於有效票，判李敗訴確定。

李永貴已擔任7屆里長，去年大選尋求8連霸，投開票結果，他與邱清勳都獲得714票，依據選罷法規定，「票數相同時，以抽籤決定之」，經過高雄市選委會抽籤後，由邱清勳「中籤」當選灣愛里長。

李永貴事後主張開票過程中有發現爭議選票，後續向法院聲請驗票，發現有2張選票出現爭議（即為爭議選票1、爭議選票2），其中計為邱得票的爭議選票1、爭議選票2應屬無效票，若這樣邱實際得票應為712票，選委會公告當選票數不實，已經影響選舉結果。

邱清勳反駁，稱爭議選票1雖為無效票，但爭議選票2仍應計為有效票，且另外一個投開票所的其中一張無效票（即爭議選票3），也應計為他獲得的有效票，實際得票數仍為714票，並沒有選舉票數不實的狀況。

高雄地院審理時，法院針對3張爭議選票勘驗，其中爭議選票1發現有重複圈選狀況，因同時圈選二人，依選罷法規定應計為無效票。

至於爭議選票2、爭議選票3，雖然選票上方都按有指紋，但法官根據指紋印痕、形狀不規則、位置等綜合跡象判斷，認定兩張選票沾染的指紋，應是選舉人手指沾染印泥後印上，並非故意按奈指紋在選票上。

高雄地院法官綜合選票跡證，認定爭議選票2、爭議選票3都屬於邱清勳所得的「有效票」，邱獲得選票為714票，並無當選票數不實足以影響選舉結果的情況，判李永貴敗訴。

李不服上訴，認為爭議選票3有長2.5公分、寬0.5公分至1公分的完整橢圓指印，且指印有多數細密、紋線、清晰深刻、順列彎曲的紋線，並非手指滑動痕跡，屬故意按指印，應列為無效票。

但高雄高分院法官認為，爭議選票3無明顯指腹紋路，與一般人按指紋的指腹紋路走向不同，應屬印痕，並不是故意留下的指印，綜合事證後，認定該張選票仍為邱清勳的有效票，判李永貴敗訴確定。

三民區灣愛里長選舉戰成同票，李永貴（右一）與邱清勳（淡粉色衣）抽籤，最後由邱清勳勝出，李不服提當選無效，最終仍以落敗告終。本報資料照片
三民區灣愛里長選舉戰成同票，李永貴（右一）與邱清勳（淡粉色衣）抽籤，最後由邱清勳勝出，李不服提當選無效，最終仍以落敗告終。本報資料照片

選罷法 選委會

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