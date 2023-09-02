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100頁學生論文刪成10頁冒名投稿 大學系主任辯傳承慣例遭判4月刑
台中某國立大學羅姓副教授兼系主任為報名學術研討會，未經指導的張姓碩士畢業生同意，就拿她100多頁論文指派另名研究生刪減成10頁並偽簽名字投稿，羅挨告辯稱是基於傳承、慣例，無犯罪故意，但法院不採信，認為他為人師表卻不以身作則，依偽造文書罪判他4月，可上訴。
檢方起訴指出，羅姓副教授指導張姓研究生並取得其論文電子檔，去年6月經口試通過、發表論文取得碩士學位畢業離校，後來因台南應用科技大學為舉辦研討會對外公開徵求論文，羅未經張同意，就將其論文電子檔傳給另名指導的曾姓研究生。
羅並指示曾，將原本100多頁的論文內容刪減至10頁，並將改作完成內容投稿至台南應用科技大學，後來是因曾聯繫張，打算討算論文作者排名的問題，張這才驚覺未經同意遭侵權，向羅姓副教授提告。
台中地院審理時，羅矢口否認犯行，辯稱他是基於長年指導學生完成畢業論文的傳承與慣例才會這樣做，張也並非完全不知這個投稿方式，認為沒有犯罪的故意。
法院查，檢警詢問羅請曾擷取論文摘要10要報名時，是否經過張同意？羅表示「來不及通知她」，另審理時法官也問，事先有沒有跟張溝通、同意？羅也說，紀路上是沒有，實際上是晚了一些。
法院指出，羅明知張的論文享有著作財產權，卻未經其同意或授權，擅自請不知情的曾改作，並在報名表上偽簽張的名字投稿，所為已符合擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權，及行使偽造私文書等罪。
法院認為，羅身為大學副教授兼系主任，不思以身作則、為人表率，明知未獲同意就擅自改作論文、偽簽署名投稿學術研究會，無視我國大力宣導尊重他們智慧財產法令，且犯後否認，始終以傳承、慣例狡辯，毫無悔意，依偽造文書罪判他4月徒刑，得易科罰金。
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