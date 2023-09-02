偽CAS認證混摻次級進口雞 台中4監所收容人全吃下肚...業者被起訴

楊姓男子和王姓妻子經營農畜產品批發，因得標包括台中監獄、女監、看守所及戒治所等食品標案，依約應提供國產具CAS認證雞肉，2人為降低成本竟以未認證、國外雞肉混摻，2年來讓4監所收容人吃下肚，另以同樣手法騙下游廠商，不法所得3214萬元，檢方依偽造文書起訴2人。

檢調查，楊男（42歲）經營銘揚公司，主要以農畜、水產品零售批發，妻子王女（42歲）擔任會計，並在台中沙鹿廠房存放、分裝肉品及海鮮，於2020年得標台中看守所、台中戒治所、台中監獄、台中女監等4單位聯合的收容人副食品雞肉採購案。

檢調發現，銘揚公司和4個監所簽立的採購契約，明定應提供有效期限超過保存期限二分之一，且符合CAS標章認證的「國產雞肉」；但楊男、王女為降低成本獲利，先是向2間未取得CAS認證的廠商，買進成本較低、國外進口的雞腿、雞排及雞翅等肉品。

楊、王另外再有CAS認證的某雞肉大廠進貨，未取得對方同意就印製其商標、CAS標章、原產地：台灣，以及不實的屠宰日期、有效期限等標籤。

2人再命員工將幾批有認證、無認證的雞肉切塊混合分裝，並貼上仿冒的商標、CAS認證及期限等，自2021年1月起至2022年12月止，陸續出貨給4個監所供應收容人食用，並取得標案金額2731萬多元。

楊、王後得知有下游廠商也打算出貨給北部監所，同樣需要具CAS認證，就謊稱自己是雞肉大廠代理商，並以同樣手法將不符規格的混摻雞肉出貨，詐得483萬元；全案經台中、桃園衛生局持搜索票查獲送辦。

檢方訊時，楊男、王女就客觀事實坦承，監所人員證稱標案約定提供CAS認證的「國產」雞肉，另員工也說依楊指示在廠房把雞肉切塊混摻，另也查扣從「國外」進口雞肉紀錄、相關盜版認證標籤。