每月領40萬薪水珍藏數百萬名牌包 im.B主嫌女友哭訴「想交保跑熊貓」

台北地檢署偵結im.B吸金詐騙案，起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元；台北地方法院今開接押庭，揭露曾耀鋒女友張淑芬一個月領40萬薪水，曾耀鋒還送她一個100多萬元的愛馬仕包，她自己也花1、200萬元買香奈兒包包，她開庭時多次哽咽哭訴，並求法官讓她交保出去，「我想跑foodpanda賺錢」。

張淑芬表示，曾耀鋒一個月給她40萬元的薪水，但要支付桃園租屋處每月10萬元的租金、水電費、吃飯的錢；另外，她的名牌包比較貴的是曾耀鋒送的，愛馬仕有的70、80萬，有的要100多萬，而她自己大多是買香奈兒的包包，每個大概10萬元，總共約1、200萬元。

張淑芬全部否認犯罪，聲淚俱下地表示「一開始我真的不知道曾耀鋒做假錢」，她今年初才知道的，如果她知情的話，曾耀鋒2020年11月有別的女朋友，她就會離開了，如果她知情的話，不可能曾耀鋒告知財務有問題，她就把存款通通借給曾去付公司開銷，她還去中信借貸300萬元給曾。

張淑芬說，她雖然是公司副總，不過是負責人事、行政庶務，包括人員請假、租金、薪水及每月雜支，沒有涉及平台任何業務或業績銷售，她因為自己有投資平台，知悉給付投資人月息為0.8至1.65％。

張淑芬指出，公司存摺、印章都是曾耀鋒保管，是否有收益只有曾才知道，曾也不會讓她過問，而她和家人、親友都有投資平台，曾耀鋒甚至用她掛名的公司向地下錢莊借錢，現在付不出來，這些人也都是找我要。

檢方起訴認為曾耀鋒、張淑芬為了隱匿犯罪，移轉名下房產給顏妙真，還在桃園、宜蘭多處藏匿高價藝術品、數百瓶酒類和名牌包；張淑芬表示，她的部分只有名牌包，高價藝術品和酒類都是曾耀鋒的。

她說，她有鼓勵曾耀鋒去自首，真心面對司法，因為這件事情真的太大了，而她當時身上都沒有錢，付不出桃園房租，曾耀鋒透過前行政顧問陳振坤找到宜蘭一間不用租金的房子，她才會將名牌包搬去宜蘭。

張淑芬再度泣訴，她去宜蘭是因為曾耀鋒開票借款400萬元，而票據到期了，曾擔心去自首之後，她在外面無法面對債主，家中還有女兒在等她，「我不是要逃亡」，女兒也因本案受到打擊太大，現在也離家出走。

檢方指出，張淑芬是在宜蘭旅館被拘提到案，不是在租屋處，也不是在陳振坤找的宜蘭房子，而張淑芬知悉曾耀鋒是通緝犯，卻在曾酒駕被逮報假名時，卻漠視不作為，認為她目無法紀。

檢察官再指張淑芬和李耀吉的對話紀錄，張女說「對，我們開始做假債權的時候是4年前」、「4年前我們平台量能不足，確實我們迷失」等語，顯見張淑芬知情。