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再見高虹安！偵查檢察官盧慧珊轉任公訴 將在法庭論告貪汙案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安被控浮報前國會辦公室助理酬金、加班費詐領公款，涉不法所得46萬元，依貪汙詐取財物、使公務員登載不實罪起訴，移審法院；偵辦「高虹安案」的檢察官盧慧珊已轉任公訴檢察官，將與高虹安法庭再見面。

台北地院上月24日將貪汙案分「矚重訴」案號，以抽籤選出蘇宏杰任受命、廖建傑任審判長、王沛元任陪席法官，為確保高虹安有罪，檢方指派盧慧珊、對應股檢察官廖彥鈞、李明哲蒞庭，並由公訴主任檢察官林珮菁為蒞庭組召集人。

承審法官已有初步審理計畫，本月25日將首次開庭傳喚全部被告，屆時，盧慧珊會披掛上陣。

高虹安偵查中選任辯護人都是司法官退役，包括台北地檢署前主任檢察官陳宗豪、新北地檢署前主任檢察官陳建良、台灣高等法院前法官王世華，來頭都不小，檢方評估以高虹安的知名度，容易掌握話語權，論告不敢大意。

盧慧珊偵辦「高虹安案」約8個月，上月14日起訴高虹安與她的4名助理，其中，助理陳奐宇、綽號「小兔」或「兔姊」的黃惠玟、陳昱愷3人認罪，高虹安、王郁文2人不認罪。

台北地檢署2022年11月17日分案偵辦「高虹安案」，2022年12月15日搜索，高虹安於搜索當天、今年4月29日兩度在偵查庭內答辯，就「小兔」2020年近一年的記帳細目是否知情，供述不同。

搜索前，高虹安在偵查庭外辯解，「小兔」同時於11月20日時有相應反應，傳LINE給陳奐宇表示「我正在找他知道零用金表格的證據，對話都刪了」，也傳「他小姐以為推到我身上就沒事了」的簡訊給陳，相關證據檢方蒐集到手。

依刑事訴訟經驗，「小兔」在不知將被搜索前與他人的私LINE，可挑戰高虹安偵查庭外的陳述，而這批證據未受汙染，有利或不利高虹安？端看檢、辯證據解讀與合議庭證據取捨。

檢察官「己案己蒞」並不多見，但也非特例。台北地檢署2019年起訴立委集體收賄案，偵查檢察官黃嘉妮(已調升主任檢察官)即兼公訴論告業務，盧慧珊熟悉「高虹安案」全卷，曾蒞過永豐集團創辦人何壽川掏空案，何判刑8年6月，檢方高層決定再借重她。

高虹安被控在擔任立委期間虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，作為辦公室及私用，檢方認為高虹安公私不分、貪圖小利，犯後態度不佳又試圖卸責助理，建請法院妥適量刑，並宣告褫奪公權。

偵辦「高虹安案」的檢察官盧慧珊已轉任公訴檢察官，將與高虹安法庭再見面。圖為新竹市長高虹安／聯合報系資料照片
偵辦「高虹安案」的檢察官盧慧珊已轉任公訴檢察官，將與高虹安法庭再見面。圖為新竹市長高虹安／聯合報系資料照片

高虹安 加班費 貪汙

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