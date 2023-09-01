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全台13縣市破獲102個網路簽賭點 賭金202億元

聯合報／ 記者曾健祐王聖藜／連線報導

為防止境外勢力介入總統大選，刑事局在全台十三縣市破獲一○二個網路賭博據點，簽注金額逾兩百億元，依賭博罪偵辦。記者曾健祐／翻攝
為防止境外勢力介入總統大選，刑事局在全台十三縣市破獲一○二個網路賭博據點，簽注金額逾兩百億元，依賭博罪偵辦。記者曾健祐／翻攝
正副總統及立委大選接近，為防範境外資金影響選情，刑事局在全台十三縣市破獲一○二個網路賭博地點，逮捕勞姓男子為首的「聯新」賭博網站共六十七人，簽賭金額高達二○二億元；最高檢察署表示，網路賭博是犯罪行為，應依法課稅，如逃漏稅捐，最重可判處七年有期徒刑。

刑事局指出，為防境外勢力透過各類地下簽賭平台，將資金匯入台灣影響選情，規畫「○八○七全國地區賭博專案」，以六合彩系列網路簽賭網站查緝。

調查發現，「聯新」等賭博網站透過層層不同權限帳號管理、吸收賭客，並將網站伺服器主機架設在境外規避查緝。針對日益猖獗的網路賭博，最高檢召開「線上博奕犯罪之查緝」研討會，由檢察總長邢泰釗主持，調查局長王俊力、橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇等人與談。

過去全台最大線上博弈網站「星城 Online」年營收曾高達四十五億元，相關被告遭起訴賭博雖判無罪確定，但法律爭議並沒有解決。

鄭子薇認為，依最高行政法院判決，賭博所得是所得稅法上的應稅所得，不因賭博行為違法就否定獲利具「所得」屬性，賭博獲利只要未經國家沒收，實質上是賭博行為人所有，應該課稅。

網路賭博如何課稅？鄭子薇說，應區別賭博者是「賭客」或「莊家」，如為賭客，應依綜合所得稅課徵，如為莊家，則視個案以營利事業所得稅或個人綜合所得稅課徵。

鄭子薇表示，網路賭博業者被法辦時，都辯稱是替國外網站代工，雇用大量員工從事文字客服、操作轉帳或程式維護，屬「勞務外銷」，依現行規定不必繳納營業稅，因此跨國網路賭博的逃漏稅偵辦重點在於所得稅。

最高檢指出，網路賭博以詐術逃稅處五年以下徒刑，逃漏稅超過一千萬元以上，最高可處七年徒刑，併科一億元以下罰金。

賭博 逃漏稅 簽賭 邢泰釗 檢察總長 王俊力

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