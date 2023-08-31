建議懲處空服員工會3幹部構成不當勞動行為 法院逆轉判華航勝訴確定

中華航空公司員工、桃園市空服員職業工會幹部朱良駿、林馨怡、張書元參加工會活動和行動劇，被華航約談並建議懲處，勞動部裁決華航構成不當勞動行為，華航不服提行政訴訟，更一審判決敗訴，案件上訴，最高行政法院逆轉認定華航不構成不當勞動行為，今自為判決撤銷勞動部裁決確定。

朱良駿、林馨怡、張書元2017年6月23日參加空服員職業工會等團體，在交通部前舉辦的「運輸業工時大體檢-反過勞、要休息」活動，並三育行動劇表演；華航空服處客艙組員評議會同年月27日、7月5日分別約談3人，並做成會議紀錄，建議懲處至少3大過。

朱良駿等3人主張華航構成不當勞動行為，依勞資爭議處理法規定，向勞動部申請裁決；勞動部不當勞動行為裁決委員會2017年10月13日裁決華航構成不當勞動行為，並須將裁決主文公告在內部網站10天以上。

華航不服提行政訴訟，請求撤銷勞動部處分，一審判華航敗訴，被最高行政法院廢棄發回；台北高等行政法院更一審認為活動具有公益性，應受法律保護，華航也有容忍義務，卻約談、建議懲處，阻礙勞工參與工會活動、減損工會實力或影響工會發展，具不當動機，勞動部裁決沒有違誤，判華航敗訴。

案件上訴，最高行認為華航評議會約談朱良駿等3人，建議解雇、記3大過等懲處，只是華航內部會議調查後的懲處建議，懲處仍待華航紀律人事評議委員會審議，之後由華航總經理裁決，因此非終局懲處決定，沒有對朱良駿等3人造成拒絕雇用、解僱、降調、減薪等不利益結果，因此不構成不當勞動行為。