快訊

網傳共軍核潛艦台海出事全員罹難？沉默近10天 陸國防部終於回應了

下班注意！台61觀音高架火燒車 火勢猛烈路段封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建議懲處空服員工會3幹部構成不當勞動行為 法院逆轉判華航勝訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

華航空公司員工、桃園市空服員職業工會幹部朱良駿、林馨怡、張書元參加工會活動和行動劇，被華航約談並建議懲處，勞動部裁決華航構成不當勞動行為，華航不服提行政訴訟，更一審判決敗訴，案件上訴，最高行政法院逆轉認定華航不構成不當勞動行為，今自為判決撤銷勞動部裁決確定。

朱良駿、林馨怡、張書元2017年6月23日參加空服員職業工會等團體，在交通部前舉辦的「運輸業工時大體檢-反過勞、要休息」活動，並三育行動劇表演；華航空服處客艙組員評議會同年月27日、7月5日分別約談3人，並做成會議紀錄，建議懲處至少3大過。

朱良駿等3人主張華航構成不當勞動行為，依勞資爭議處理法規定，向勞動部申請裁決；勞動部不當勞動行為裁決委員會2017年10月13日裁決華航構成不當勞動行為，並須將裁決主文公告在內部網站10天以上。

華航不服提行政訴訟，請求撤銷勞動部處分，一審判華航敗訴，被最高行政法院廢棄發回；台北高等行政法院更一審認為活動具有公益性，應受法律保護，華航也有容忍義務，卻約談、建議懲處，阻礙勞工參與工會活動、減損工會實力或影響工會發展，具不當動機，勞動部裁決沒有違誤，判華航敗訴。

案件上訴，最高行認為華航評議會約談朱良駿等3人，建議解雇、記3大過等懲處，只是華航內部會議調查後的懲處建議，懲處仍待華航紀律人事評議委員會審議，之後由華航總經理裁決，因此非終局懲處決定，沒有對朱良駿等3人造成拒絕雇用、解僱、降調、減薪等不利益結果，因此不構成不當勞動行為。

最高行指出，勞動部裁決認定華航評議會約談、建議懲處，構成不當勞動行為，並要求華航在內部網站刊登裁決主文，處分均有違誤，自為改判華航勝訴。

中華航空公司員工、桃園市空服員職業工會幹部朱良駿、林馨怡、張書元參加工會活動和行動劇，被華航約談並建議懲處。中華航空示意圖。圖／聯合報系資料照片
中華航空公司員工、桃園市空服員職業工會幹部朱良駿、林馨怡、張書元參加工會活動和行動劇，被華航約談並建議懲處。中華航空示意圖。圖／聯合報系資料照片

華航 勞動部 職業工會

延伸閱讀

放寬外籍看護移工 勞動部：初步規畫開放3類可申請

強颱蘇拉颱風影響 華航部分香港、深圳航班異動

華航「皮卡丘彩繪機CI」飛航周年 旅行托特包壓軸上市

航空高票價 看到2025年

相關新聞

建議懲處空服員工會3幹部構成不當勞動行為 法院逆轉判華航勝訴確定

中華航空公司員工、桃園市空服員職業工會幹部朱良駿、林馨怡、張書元參加工會活動和行動劇，被華航約談並建議懲處，勞動部裁決華...

3度酒駕男多違規撞死一家支柱 法官：10萬交保不會逃亡

高雄周一深夜接近11時許，48歲蘇姓男騎士正騎車下班返家，沒想到，騎至從橋頭區甲樹、白樹十字路口處，竟會因此遇上死劫，蘇...

嘉義中坑20多名新兵爆發大亂鬥扭打 衝突原因曝光

陸軍嘉義中坑257旅精南營區前天爆發20多名四個月新兵集體火爆扭打流血事件，衝突起因疑1名新兵跑3000公尺體測時要「搶...

太魯閣事故車廂2年後竟找到頭蓋骨？ 鐵警：重新調查、報驗

2021年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌意外，釀49死213傷，是台鐵近60年最嚴重的事故，台鐵今天邀請日本福知山線事故罹...

苗栗查賄團隊啟動 檢舉選舉賭盤最高獎金500萬

因應2024總統大選，苗栗地檢署統合轄內檢警調廉移等單位啟動查賄，到各警分局座談。苗檢說，修法後加入檢舉選舉賭盤、境外勢...

求職詐騙虐囚3死案一審辯論終結 11/22宣判

士林地方法院今天開庭審理求職詐騙虐囚3死案，主嫌傅榆藺向被害人家屬道歉，希望交保後賺錢賠償被害人家屬。法官庭末諭知全案辯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦