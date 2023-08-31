利用愛心狠撈善款 急難協會前理事長陳在斌私吞甘苦人救命錢

「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌2年前為小港區陳姓弱勢少年募款9萬餘元，事後侵占3萬餘元，遭高市府社會局報請雄檢偵辦，據悉，4年前，陳曾以新竹少年悲情故事募款，因侵占310萬元，二審判他2年6月徒刑，怎料，他依舊故技重施，踐踏公眾愛心行騙。

據了解，陳男常在臉書上展露善人形象，藉由底層清苦人家的心酸事跡向社會大眾勸募，例如4年前他替新竹無力葬父的弱勢少年募得621萬餘元，事後卻將近半數捐款全收入自己口袋裡，今年4月才被高等法院判刑2年6月定讞，沒想到，如今再以高雄罹癌阿嬤的故事，藉機將善款中飽私囊

高雄地檢署指出，陳男得知高雄小港區弱勢陳姓少年與罹癌黃姓曾祖母的故事，逕自於臉書刊登「請大家幫幫忙，貧困清寒74歲阿嬤，獨自扶養曾孫子，阿嬤身上連吃飯的錢都沒有。」等文字敘述，指稱黃阿嬤兒子往生，自己因罹癌治療花光積蓄，每月繳完房租僅剩300元，祖孫倆只能含淚苦撐度日。

陳男指稱，黃阿嬤向社會局申請低收補助無法通過，他好意替陳阿嬤臉書發文，募得9萬8411元，但對外表示這些錢要全數交予黃阿嬤，實則3萬2411元全入了自己的口袋，因社會局查覺後，全案通報雄檢偵辦，而陳到案說明時，竟辯稱阿嬤怕錢被她不知去向的孫女拿走，才放在他身上保管。