快訊

BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

利用愛心狠撈善款 急難協會前理事長陳在斌私吞甘苦人救命錢

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌2年前為小港區陳姓弱勢少年募款9萬餘元，事後侵占3萬餘元，遭高市府社會局報請雄檢偵辦，據悉，4年前，陳曾以新竹少年悲情故事募款，因侵占310萬元，二審判他2年6月徒刑，怎料，他依舊故技重施，踐踏公眾愛心行騙。

據了解，陳男常在臉書上展露善人形象，藉由底層清苦人家的心酸事跡向社會大眾勸募，例如4年前他替新竹無力葬父的弱勢少年募得621萬餘元，事後卻將近半數捐款全收入自己口袋裡，今年4月才被高等法院判刑2年6月定讞，沒想到，如今再以高雄罹癌阿嬤的故事，藉機將善款中飽私囊

高雄地檢署指出，陳男得知高雄小港區弱勢陳姓少年與罹癌黃姓曾祖母的故事，逕自於臉書刊登「請大家幫幫忙，貧困清寒74歲阿嬤，獨自扶養曾孫子，阿嬤身上連吃飯的錢都沒有。」等文字敘述，指稱黃阿嬤兒子往生，自己因罹癌治療花光積蓄，每月繳完房租僅剩300元，祖孫倆只能含淚苦撐度日。

陳男指稱，黃阿嬤向社會局申請低收補助無法通過，他好意替陳阿嬤臉書發文，募得9萬8411元，但對外表示這些錢要全數交予黃阿嬤，實則3萬2411元全入了自己的口袋，因社會局查覺後，全案通報雄檢偵辦，而陳到案說明時，竟辯稱阿嬤怕錢被她不知去向的孫女拿走，才放在他身上保管。

此外，陳男還辯稱，給了阿嬤「全聯消費卷」還多給6500元物資，並且阿嬤簽下切結書，同意他把多的善款拿去幫助其他更需要幫助的人。對此，阿嬤表示，有拿到錢跟物資，但不曉得有同意過他將剩餘的錢幫助其他人。對此，陳姓少年與黃姓阿嬤有相同回覆。雄檢偵結後，依公益侵占罪，將他起訴。

陳在斌疑似侵佔愛心捐款中飽私囊。圖／取自臉書陳在斌個人臉書
陳在斌疑似侵佔愛心捐款中飽私囊。圖／取自臉書陳在斌個人臉書

阿嬤 侵占 罹癌

延伸閱讀

何明德行善團負責人夫婦涉侵占遭判刑 要討回捐款有團員力挺

近20年蠶食鯨吞…何明德行善團負責人夫婦涉吞善款6.9億 判決結果出爐

罹癌半年無法行房 女星打開家中監視器驚見丈夫這一幕

桃園私托爆虐嬰！11月大女嬰遭懸吊拉扯、摔頭 社會局開鍘重罰

相關新聞

利用愛心狠撈善款 急難協會前理事長陳在斌私吞甘苦人救命錢

「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌2年前為小港區陳姓弱勢少年募款9萬餘元，事後侵占3萬餘元，遭高市府社會局報請雄檢偵辦，...

台中碩士女揪男友鐵鎚打死老爸 判無期還要賠家人692萬

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，回台和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍，連江的母親、妹妹都求法官判死...

獨／愛立康涉吸金停業5月 明復業闆娘憂「被黑衣人架走」

新北北大特區知名愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子因涉招攬民眾投資吸金達38億元，3月被聲押後7月份起訴，而羈押最長不超過4...

台中狠保母活活虐死11月大男嬰 下場判10年還要賠300萬

台中鄭姓保母受李姓夫妻之託照顧他們11月大兒子，卻因男嬰哭鬧情緒失控痛毆，眼見他昏迷還謊稱嗆奶，男嬰腦重創在加護病房逾半...

廖國棟患「醫療難以治癒的疾病」 希望法院不要延長限制出境出海

立法委員廖國棟捲入集體收賄案，被檢調指控收賄790萬元，一審認定他收賄620萬元判刑8年6月，案件上訴二審審理中，因廖國...

全台13縣市抓選舉組頭 「聯新」賭博網站下注破200億

總統、副總統及立委大選接近，為防範境外資金影響選情，刑事局針對全台13縣市規畫賭博專案，動員300名警力破獲102個網路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦