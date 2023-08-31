快訊

國軍爆醜聞！嘉義中坑逾20名新兵營內大亂鬥 陸軍證實已送法辦

iPhone 15系列9色實機照曝光 遭評「顏色史上最無聊」：都是灰、灰、灰

海葵恐海陸警齊發！這時可能侵台降豪雨 北部、東北部首當其衝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收酬勞辦演唱會卻跳票 澎恰恰遭法院判賠300萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

藝人澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚），2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了對方300萬元報酬卻沒如期舉行，邦尼公司提告全額求償，澎恰恰經法院傳喚沒到庭、未提任何書狀爭執；台中地院判澎恰恰應給付對方300萬元，可上訴。

邦尼公司主張，2021年5月1日和澎恰恰簽立「2021年9月18日澎恰恰人生情歌演唱會委辦合作契約書」，約定委任澎恰恰全權辦理個人演唱會，並於9月18日於中興大學惠蓀堂舉辦，酬勞為300萬元。

但澎恰恰未依約如期舉辦演唱會，且未能處理委任事務，導致公司損失300萬元，因此全額對澎恰恰求償。台中地院開庭時，澎恰恰未於言詞辯論期日到場，也沒提出準備書狀或任何聲明或陳述。

法院查，邦尼公司有提出相關契約、國內匯款紀錄及和彭之前LINE對話佐證，而澎恰恰又經受合法通知未到庭辯論，沒提任何書狀爭執，依法視同自認，堪信邦尼公司主張為真實。

法院認定，澎恰恰全都未處理委任事務，自不得請求委任報酬，雙方契約終止後，依民法第179條規定，請求澎恰恰返還委任報酬300萬元，即屬有據，判處澎恰恰應給付對方300萬元。

藝人澎恰恰2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了對方300萬元報酬卻沒如期舉行。圖／報系資料照
藝人澎恰恰2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了對方300萬元報酬卻沒如期舉行。圖／報系資料照

演唱會 中興大學 提告

延伸閱讀

虛擬演唱會興起 粉絲仍難買單

承諾跳票！川普昔稱「世界第八大奇蹟」 富士康威州2廠房喊賣

不要惹巨星！太妍演唱會直接酸SM沒在怕　「真的謝謝囉」＋死亡微笑粉絲狂笑：皮繃緊一點

野生高圓圓0偽裝看演唱會 43歲「真實狀態」網看傻

相關新聞

獨／愛立康涉吸金停業5月 明復業闆娘憂「被黑衣人架走」

新北北大特區知名愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子因涉招攬民眾投資吸金達38億元，3月被聲押後7月份起訴，而羈押最長不超過4...

檢怒批詐團監禁惡行、台版柬埔寨3死一審辯結 S姐懺悔淚灑法庭

台版柬埔寨求職詐騙三死案，負責驗車的幹部傅榆藺，遭偵查檢察官建請求處無期徒刑。今一審法院最後一次開庭，傅女懺悔道歉，強調...

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新」影片 郭新政、盛竹如二審逆轉變有罪

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書貼她的照片稱「吹狗蕾」，她自訴郭新政與影片...

收酬勞辦演唱會卻跳票 澎恰恰遭法院判賠300萬元

藝人澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚），2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了...

台中男烏龍持槍示威掉彈匣 被判6月徒刑還要繳3萬罰金

彰化縣北斗鎮前年11月發生揪眾談判債務，蕭嫌持空氣槍意圖對空鳴槍卻彈匣掉落的烏龍示威，彰化地方法院判處蕭嫌非法持有具殺傷...

司改滿意度僅32% 民團盼監察院彈劾

「國民法官、減化行政訴訟與商業法庭等『司法改革』都沒有到位，應儘速改正！」陪審團協會理事長鄭文龍31日於記者會表示，我國司法改革做半套，導致商業法庭閒置…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦