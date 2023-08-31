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收酬勞辦演唱會卻跳票 澎恰恰遭法院判賠300萬元
藝人澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚），2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了對方300萬元報酬卻沒如期舉行，邦尼公司提告全額求償，澎恰恰經法院傳喚沒到庭、未提任何書狀爭執；台中地院判澎恰恰應給付對方300萬元，可上訴。
邦尼公司主張，2021年5月1日和澎恰恰簽立「2021年9月18日澎恰恰人生情歌演唱會委辦合作契約書」，約定委任澎恰恰全權辦理個人演唱會，並於9月18日於中興大學惠蓀堂舉辦，酬勞為300萬元。
但澎恰恰未依約如期舉辦演唱會，且未能處理委任事務，導致公司損失300萬元，因此全額對澎恰恰求償。台中地院開庭時，澎恰恰未於言詞辯論期日到場，也沒提出準備書狀或任何聲明或陳述。
法院查，邦尼公司有提出相關契約、國內匯款紀錄及和彭之前LINE對話佐證，而澎恰恰又經受合法通知未到庭辯論，沒提任何書狀爭執，依法視同自認，堪信邦尼公司主張為真實。
法院認定，澎恰恰全都未處理委任事務，自不得請求委任報酬，雙方契約終止後，依民法第179條規定，請求澎恰恰返還委任報酬300萬元，即屬有據，判處澎恰恰應給付對方300萬元。
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