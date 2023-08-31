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獨／愛立康涉吸金停業5月 明復業闆娘憂「被黑衣人架走」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北北大特區知名愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子因涉招攬民眾投資吸金達38億元，3月被聲押後7月份起訴，而羈押最長不超過4個月，愛立康今在LINE社群公佈明起重新營業，老闆娘今也回店裡準備重新開張，她坦言擔心被黑衣人架走。北大派出所則表示，明起將派員加強巡邏。

愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子因涉吸金38億元，3月聲押獲准，7月遭新北地檢署依違反銀行法及詐欺等罪嫌起訴夫妻檔及王姓共犯。而因羈押是對尚未受有罪判決被告人身限制，未審判前最長只能羈押4個月。

今天愛立康群組發出訊息公告，表示3月28日起造成民眾不便深感抱歉，明起開始營業，並開始登記退款及提領貨品服務。群內不少在地居民表示「太想妳了、給妳正能量、等不及想團購」，還有民眾表示小孩因藥局停業因此戒了尿布。

記者今下午實地前往藥局，林姓老闆娘正整理店面準備復業，她坦言說，自己只是一般老百姓想好好做生意，明起開始退款等業務，雖然經營很困難，但還是要展現負責的態度。

她坦言很擔心明天開業會不會有黑衣人來將自己架走，或著被丟雞蛋、灑麵粉之類的，但該處理的店面業務還是要處理。北大派出所對此表示，明起愛立康復業後，將派員加強巡邏防範犯罪發生。

新北市北大特區內的愛立康藥局明起復業。記者李定宇／攝影
新北市北大特區內的愛立康藥局明起復業。記者李定宇／攝影

藥局 老闆娘 新北

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