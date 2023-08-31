PO文指「吳子嘉掏空未得逞就抹黑台開」 四叉貓獲不起訴原因曝

去年10月網紅四叉貓（本名劉宇席）在臉書發文，評論媒體人吳子嘉「吸金掏空手法沒有順利得逞」後，經常抹黑台開公司，並發布「吳子嘉掏空台開吸金大法」的圖片。吳子嘉認為四叉貓散播不實資訊，向他提告涉犯加重誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，予以四叉貓不起訴處分。

去年10月3日，四叉貓在個人臉書發文，指稱吳子嘉經常在節目抹黑台開公司，源於吳子嘉先前疑掏空台灣人才（孫公司）時，先把負責人改為自己，再計畫轉賣，基於經濟部商業司監督，才沒有讓吳子嘉吸金掏空得逞。

事後，吳子嘉不滿四叉貓指控，提供該臉書文章截圖等證據，向檢方提告四叉貓涉犯加重誹謗罪嫌。

庭訊時，四叉貓不否認自己有在臉書發文，但否認吳子嘉指稱的加重誹謗犯行。他向檢方供稱，他發現吳子嘉會在直播節目批評台開公司，他也有查詢公司變更資料、經濟部網頁資料，他印象中台開的股票已下市，內容屬於合理評論。

檢方偵查，吳子嘉去年4月間，曾在個人直播節目「台開鬧劇」評論台開公司相關爭訟事件，再加上事件相關新聞資料、比對經濟部商業司網路資料，以及吳子嘉直播時的言論等狀況，檢方認定，四叉貓的評論並非全然捏造，從事實上難已認定，四叉貓以詆毀吳子嘉人格為唯一目的。