快訊

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

日專家到台鐵富岡機廠獻花 王薇君竟在車廂翻出罹難者頭蓋骨

PO文指「吳子嘉掏空未得逞就抹黑台開」 四叉貓獲不起訴原因曝

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年10月網紅四叉貓（本名劉宇席）在臉書發文，評論媒體人吳子嘉「吸金掏空手法沒有順利得逞」後，經常抹黑台開公司，並發布「吳子嘉掏空台開吸金大法」的圖片。吳子嘉認為四叉貓散播不實資訊，向他提告涉犯加重誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，予以四叉貓不起訴處分。

去年10月3日，四叉貓在個人臉書發文，指稱吳子嘉經常在節目抹黑台開公司，源於吳子嘉先前疑掏空台灣人才（孫公司）時，先把負責人改為自己，再計畫轉賣，基於經濟部商業司監督，才沒有讓吳子嘉吸金掏空得逞。

事後，吳子嘉不滿四叉貓指控，提供該臉書文章截圖等證據，向檢方提告四叉貓涉犯加重誹謗罪嫌。

庭訊時，四叉貓不否認自己有在臉書發文，但否認吳子嘉指稱的加重誹謗犯行。他向檢方供稱，他發現吳子嘉會在直播節目批評台開公司，他也有查詢公司變更資料、經濟部網頁資料，他印象中台開的股票已下市，內容屬於合理評論。

檢方偵查，吳子嘉去年4月間，曾在個人直播節目「台開鬧劇」評論台開公司相關爭訟事件，再加上事件相關新聞資料、比對經濟部商業司網路資料，以及吳子嘉直播時的言論等狀況，檢方認定，四叉貓的評論並非全然捏造，從事實上難已認定，四叉貓以詆毀吳子嘉人格為唯一目的。

檢方認定，四叉貓發文內容屬於可受公評之事，即便文章用語欠缺妥適、尖酸刻薄，足以令吳子嘉感到不快或影響他的名譽，仍在合理評論範圍內，受憲法保障，不能以誹謗罪相繩，全案獲不起訴處分。

媒體人吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
媒體人吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
網紅四叉貓。圖／聯合報系資料照片
網紅四叉貓。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 四叉貓

延伸閱讀

最新民調曝賴清德一人打趴在野 吳子嘉：郭台銘害慘柯、侯

館長陳之漢願下跪求郭柯侯合作 吳子嘉：效果如「孟姜女哭倒長城」顯著

民調被高虹安拖下來 吳子嘉：柯文哲「本命區過去了」

每人領800！四叉貓爆民眾黨慶發走路工 志工澄清：補助青旅住宿費

相關新聞

他逼外遇孕妻全裸誦經2小時再性侵 打死她還視訊給女網友看

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，他3年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦...

易寶宏「誤准」到外役監懲處層級拉高 台北監獄總務科長記申誡

資深藝人易淑寬之子易寶宏犯下台北市「夜店殺警案」判刑9年確定發監服刑，於申請赴外役監服刑時，因承辦人漏勾他有毒品紀錄，引...

論及婚嫁女友疑似劈腿搞曖昧 警察偷查「小王」個資下場慘了

花蓮縣警察局某派出所郭姓警員懷疑女友和高姓男子搞曖昧，利用職務之便偷查高的戶政及車籍資料，被判刑1年2月、緩刑3年定讞；...

PO文指「吳子嘉掏空未得逞就抹黑台開」 四叉貓獲不起訴原因曝

去年10月網紅四叉貓（本名劉宇席）在臉書發文，評論媒體人吳子嘉「吸金掏空手法沒有順利得逞」後，經常抹黑台開公司，並發布「...

起薪4萬6千元 新竹地檢署徵求5名檢察官助理

新竹地檢署公開徵求5名檢察官助理，薪資預估4萬6千餘元起，主要任務為處理電信詐欺等案件偵查、公訴、執行業務之程序審查、卷...

新竹女學生遭扒上衣狠踹摑掌 專家：教育與霸凌環環相扣

新竹一名女學生疑與友人發生財務糾紛，29日晚間在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍，不但強脫女學生上衣，一群人還對其狠踹、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦