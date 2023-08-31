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10萬交保！他酒駕高速撞死人後一派輕鬆逛超商 臉上還有碎玻璃

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10萬交保！他酒駕撞死人肇逃 臉上還有碎玻璃逛超商 檢將提抗告

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄橋頭區前晚接近11時許，51歲楊姓男子高速酒駕撞死48歲蘇姓男騎士後，竟能一派輕鬆在300公尺遠的超商內購物，於今天凌晨時分被警方依現行犯逮捕移送後。據了解，楊男已是酒駕累犯，檢警詢後依刑法185條第三項向橋頭地方法院聲請羈押，昨晚法院作出裁示，諭知10萬元交保，檢方將提抗告。

楊姓男駕駛高速攔腰撞死蘇姓男騎士。記者古和純／翻攝
楊姓男駕駛高速攔腰撞死蘇姓男騎士。記者古和純／翻攝

從路口監視器短短6秒的影片中，清楚可見楊男駕駛的黑色轎車通過路口根本沒有減速直衝，狠狠攔腰重擊蘇男，他的安全帽當場被撞飛，機車全毀，機車主體還因此被楊男轎車拖行至數十米遠。撞擊力道強烈，致使蘇男當下失去生命跡象，送醫後不治。

而楊男肇事後並未協助報案，而是加速逃離現場，最終被警方在300公尺遠的超商內逮捕。根據警方密錄器畫面，當時楊男臉上、上衣都還殘留玻璃碎片，而他竟能毫不在意一派輕鬆進超商購物，面對警方盤問喝斥，渾身酒氣的他也只是勉強的含糊應付，後經酒測確認數值超標，依法將他以現行犯上銬送辦。

據了解，檢方以刑法185-3項向橋院聲請羈押，因十年內楊男已不是第一次酒駕上路，且這回涉犯肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌，尤其他犯後還能冷血購物，竟對楊男傷勢不當一回事，不過，橋院晚間仍做出10萬元交保候傳的裁示，對此，檢方將提抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這起死亡車禍發生在高雄橋頭甲樹路與白樹路交叉口，一旁遭撞擊的機車嚴重毀損。記者古和純／翻攝
這起死亡車禍發生在高雄橋頭甲樹路與白樹路交叉口，一旁遭撞擊的機車嚴重毀損。記者古和純／翻攝
警方在事故地點附近300米超商前發現一輛右前方有明顯撞擊痕跡的轎車，並在該超商內發現肇事者楊男。記者古和純／翻攝
警方在事故地點附近300米超商前發現一輛右前方有明顯撞擊痕跡的轎車，並在該超商內發現肇事者楊男。記者古和純／翻攝

酒駕 超商

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