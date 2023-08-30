法務部攜手世界展望會 助矯正學校推廣籃球教育

法務部今晚表示，認可世界展望會對偏鄉地區推動的「籃海計畫」，邀請合作將計畫推廣至少年矯正學校，結合運動與生命教育，先組籃球隊並進行運動項目聯賽，或與鄰近學校切磋。

法務部發布新聞稿指出，為了用多元模式輔導矯正學校學生復歸社會，並引進各界資源共同關懷這些在校的青少年，法務部於28日結合世界展望會共同推展籃球運動，藉由該會推動「籃海計畫」的經驗分享，積極籌劃矯正學校的運動教育。

法務部長蔡清祥責由矯正署邀集所屬4所矯正學校代表等，參加敦品中學舉辦的「矯正學校運動教育推展座談會」，會中由世界展望會會長李紹齡及丁善理先生紀念基金會董事長丁廣欽，分享近年在台灣各地偏鄉地區推動的「籃海計畫」執行情形。

新聞稿指出，這項計畫結合社工服務、社會資源與專業教練團隊，為熱愛籃球的偏鄉少年組織球隊，結合運動與生命教育，提供青少年舞台，建立自信與開拓視野，重新形塑品格與價值觀，陪伴孩子在團體中穩定發展學業品格，以不同態度面對世界，共學共好，找到人生未來方向。

蔡清祥於座談會中指出，每個孩子都有希望，不會遺漏任何一個孩子，矯正學校學生正是體力充沛的青少年，藉由運動可以維持健康身體，也可以宣洩壓力，在運動過程中學習「勝不驕、敗不餒」、遵守球賽規則及服從裁判等運動家精神，不僅養成法遵觀念、培養守法習慣，更可以預防偏差行為。

蔡清祥提及，籃球是目前少年矯正學校學生最喜愛的運動，有學生表示自己曾經是HBL高中籃球聯賽的隊員，不少學生對籃球充滿熱情，未來規劃組籃球隊並進行4所矯正學校運動項目聯賽，或與地區鄰近學校定期切磋，擴展校際互動，以培養學生的進取心及榮譽感。

蔡清祥期許，矯正學校可擷取「籃海計畫」的精神，瞭解學生感興趣的體育項目，結合學校體育教師、輔導人員、社工師等精心的規劃、參與和陪伴，透過組、訓、賽的歷程，來達到教化的目的，充分發揮矯正教育的功能；運動賽事提供了舞台和媒介，使學生在參與球隊的過程中，建立自信心與責任感，促進團隊合作與人際溝通。