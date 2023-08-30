全身酒氣趴睡駕駛座一審認無酒駕判無罪 二審逆轉改判4月

台南警方去年11月5日上午據報，陳姓男子把車停放在七股篤加國小校門外，趴在駕駛座上且全身酒氣，經呼氣酒測達每公升0.53毫克，被依涉公共危險罪嫌起訴，一審認未發現開車時或開車前喝酒證據認無罪，檢方上訴，二審認他呼氣酒測超標仍自他處駕車到國小停放，改判4月。

台南高分院指出，原審以陳辯解雖反覆不一，難以採信，但無法因此認定陳有罪，檢視全部證據資料，並無陳開車時或開車前喝酒的任何證據，不排除陳停車再喝的可能性，在無法證明他犯罪的情況下，認陳無罪。

台南高分院表示，依卷內各項證據資料顯示，陳為警查獲前，確實有飲用酒類，致呼氣中酒精濃度已達每公升0.25毫克以上，且並非如陳所辯，將所駕駛車輛停放在篤加國小後，才在車內飲用酒類，而是在他處飲用酒類，呼氣中酒精濃度已逾規定後，仍自他處駕駛車輛前往篤加國小停放。而檢察官據此指摘原審無罪判決不當，為有理由，因此撤銷改判。

台南高分院審酌，陳有擄人勒贖前科，素行不良，明知酒後駕車行為，對自身與道路上其他人車，造成極大危險性，且為警查獲時，測得呼氣中酒精濃度高達每公升0.53毫克，逾標準值甚多，惡性不輕，矢口否認犯行，對自身行為毫無悔意，犯後態度不佳。認陳駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上處4月，可上訴。

陳辯稱，是把車停在篤加國小校門外才開始在車上喝酒的，停車前並沒有喝酒，喝酒後也沒有繼續開車。然而，他對喝酒過程的陳述，在警分局說，從朋友家倒30cc的高粱酒在免洗杯裡帶上車，而後把車停在篤加國小前才開始飲酒。

不過，他在地檢署供述，帶高粱酒1瓶上車，停車後大約喝了30cc，喝完之後就把酒瓶丟了。但在法院審理時卻又說，先在店家買了整瓶高粱酒，停車後把酒倒在泡沫紅茶的免洗杯子裡，差不多喝了30cc，喝完後把酒瓶放在副駕駛座的腳踏板上。

當時舉發的楊姓員警到庭作證，指目視所及，陳車上並沒有發現酒瓶或免洗杯，但因沒有搜索票，所以沒有打開行李箱查看。作完筆錄後，再度回到現場，在陳原先停車處四周2、3公尺處查看和照相，也沒有發現陳所說的免洗杯或酒瓶。

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