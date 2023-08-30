釀高雄城中城大火背46條命 縱火婦黃格格二審逃死

高雄鹽埕區城中城大樓前年10月14日深夜發生大火，造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，高雄高分院今二審宣判，黃依殺人罪判刑，刑度維持一審無期徒刑，褫奪公權終身。

有多項妨害自由、恐嚇前科的52歲婦人黃格格，因對郭姓男友吃醋，前年10月14日凌晨，將淨香丟在高雄城中城大樓1樓隔間沙發後離去，造成大火釀46死43傷。

檢方認為黃格格最後離開1樓隔間，且縱火前，曾傳訊給郭姓男友「你想看的事情，我一定做給你看」、「這一次一定不會騙你」，被檢方認定有故意犯意，依殺人、放火等罪起訴。

黃格格在一審時，辯護律師認為積極證據不足，幫黃做「無罪」答辯，最後法院僅認她構成放火罪，考量火警造成多人傷亡，重判無期徒刑。

全案上訴二審，中間因審理該案的受命法官惠光霞退休，合議庭重組，此案辯論終結時，有10多名被害人、死者家屬出庭，有人帶著家人遺照，希望法官處黃格格死刑。

黃的辯護律師仍主張檢方證據力薄弱，不能僅因黃格格最後離開，就認定她涉嫌縱火，何況她縱火動機不足，仍做「無罪」答辯。

合議庭審理後，今宣判仍認定黃有放火燒毀住宅罪的間接故意，依殺人罪處無期徒刑，可再上訴。