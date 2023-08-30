被人錄影檢舉違停收罰單 他不服氣...法官看過影片判撤銷

張姓男子開車行經基隆市安一路一處路口，被人錄影檢舉違規停車，收到600元罰單，不服處分提起行政訴訟。基隆地方法院勘驗檢舉影片，看見張雖有踩剎車，但未完全停止，也未錄到上、下乘客或裝卸貨物行為，認定監理單位據以裁罰事證不足，判決撤銷處分。全案可上訴。

判決指出，張男今年2月14日上午8點多，開車行經基隆市安一路100巷口時，被其他通過當地的車輛駕駛人，以行車記錄器錄下的影像，檢舉張男「在交岔路口10公尺內臨時停車」。警方檢視影片也認為張男違規，依道路交通管理處罰條例舉發。

張男向基隆監理站提出交通違規陳述單，否認有違規行為，但監理站仍認張男有「在交岔路口10公尺內臨時停車」違規事實，處罰鍰600元。

張男不服處分，向基隆地院提起行政訴訟，主張檢舉影片中，可看到他的車仍在行進中，即便行駛速度不快，但並沒有停下，怎能認為他有臨時停車違規行為並開罰，訴請撤銷處分。

法院指出，道路交通管理處罰條例臨時停車是指車輛因上、下乘客或裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛狀態。道路交通安全規則規定交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車。

法院勘驗檢舉影像，雖可見張男的車剎車燈亮起，但仍可見繼續前進。檢舉影像開始時，張車的後輪尚壓在地面網狀黃色標線上，在檢舉人車輛接近張的車子時，時間不過僅1秒鐘，張的車子後輪已經明顯前進，越過地面黃色標線。顯示當檢舉人的車輛從張車左側行駛而過的短暫時間，張車速度可能較同向車輛慢，但並非完全停止不動。

法院指出，臨時停車3要件為上下乘客或裝卸物品臨停、停止時間未滿3分鐘、車輛保持立即行駛狀態。檢舉影片未能看出張車有上下乘客或裝卸物品情形。加上檢舉影像又未能拍攝到張車駕駛座情形，張男是否臨時停車，事實不明。監理單位提供的事證，不足證明張男「在交岔路口10公尺內臨時停車」違規行為，判決撤銷處分。