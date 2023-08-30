聽新聞
test
0:00 / 0:00

掩蓋新訓中心掉槍 指揮官等7人遭訴

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

海軍龍泉新訓中心「點45手槍」遭調包成玩具槍，7名軍官遭起訴。圖為陸軍進行四五手槍射擊訓練，與內文案件無關。 圖／取自中華民國陸軍司令部臉書
海軍龍泉新訓中心「點45手槍」遭調包成玩具槍，7名軍官遭起訴。圖為陸軍進行四五手槍射擊訓練，與內文案件無關。 圖／取自中華民國陸軍司令部臉書
海軍陸戰隊新兵訓練中心去年三月間進行裝備檢查，發現其中一把「點四五手槍」作動遭掉包為模型槍；檢方調查認定，時任指揮官及營長、四名連長、教育班長等七人分別涉有陸海空軍刑法及偽造文書等罪嫌，提起公訴，五名涉登載不實公文書罪嫌的軍官予以緩起訴處分。

檢方指出，鄭姓教育班長去年二月廿三日提領預檢陳列各式武器，遺失一把點四五手槍，同年三月四日，吳姓士官長清點發現短少，林姓營長指示全營軍士官搜尋無著，卻未依規回報，潘姓指揮官三月廿日得知，仍未依規定與程序回報。

去年三月廿三、廿四日間，李姓、陳姓、鄭姓與徐姓四名連長在林姓營長辦公室謀議，為掩飾遺失搶支，查探生存遊戲店家外型相似槍枝，共同集資購入四把仿真槍後，由林姓營長選定其中一把外型相似、無殺傷力且無法擊發空氣槍，由李姓連長以電動刻磨機磨除滑套上標語，鑽刻裝備序號字樣。去年三月廿八、廿九日專案任務械彈特別清點，陳乘機把偽造槍放入槍櫃內分儲箱魚目混珠。

檢方認定潘姓指揮官、林姓營長、四名連長及鄭姓教育班長各涉犯陸海空軍刑法及刑法偽造準公文書等罪嫌，提起公訴。

李姓、蘇姓輔導長、趙姓彈藥官、林姓後勤官、陳姓軍械士五人配合公文書不實登載，考量全案起因上級長官匿不通報，五人緩起訴。

空軍 士官長 偽造文書

延伸閱讀

海軍龍泉新訓中心「點45手槍」遭調包成玩具槍 7名軍官遭訴

假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違銀行法遭訴

補習班狼師假冒學生IG 涉逼少女拍開腿裸照遭訴

假裝街訪拿獎金、搭訕挑戰3分鐘硬起來 詐欺慣犯因這兩事遭訴

相關新聞

台版柬埔寨詐騙案將審結 56警法庭戒護24嫌

台版柬埔寨求職詐騙案釀三人死亡，士林地方法院昨首度一次提解廿四名在押人犯，共出動四十名法警戒護，並由新北警方支援十六名警...

營建署大貪官收賄7千萬遭羈押 親友籌到850萬讓他重獲自由

營建署道路工程組前組長張之明被控透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向廠商收賄7567萬元、喝花酒、接受性招待、養小...

掩蓋新訓中心掉槍 指揮官等7人遭訴

海軍陸戰隊新兵訓練中心去年三月間進行裝備檢查，發現其中一把「點四五手槍」作動遭掉包為模型槍；檢方調查認定，時任指揮官及營...

酒駕案死者家屬 拒國民法官獲准

賴姓男子涉嫌酒駕，撞死過馬路的六十九歲蘇姓婦人，死者家屬及賴男日前均聲請不行國民參與審判。士林地方法院審酌，死者家屬渴求...

醫院員工竊個資 詐團冒領動滋券

桃園地檢署偵辦詐騙集團，發現成員考姓男子非法持有近七百筆病患個資，其中四十八筆被冒名申辦教育部體育署核發的「青春動滋券」...

桃園地院國民法官參審案 男弒舅後首度鬆口「我很抱歉」

桃園錢姓男子不滿同住數月的劉姓小舅以「廢物、俗辣」等言語冷暴力對待，去年聖誕夜再起衝突竟持刀弒舅，依殺人罪起訴，成為桃園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦