快訊

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

康是美、寶雅夾擊 藥妝龍頭屈臣氏搶銀髮商機有何盤算

海豚灣戀人童星王欣逸殺死人判關17年通緝中 共犯最終判決也出爐了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸（中，低頭者）打死曲姓少年判刑17年定讞，現今通緝中。圖／聯合報系資料照片
曾因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸（中，低頭者）打死曲姓少年判刑17年定讞，現今通緝中。圖／聯合報系資料照片

因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸7年前為幫朋友出氣，和多名同夥痛毆14歲曲姓少年導致頭部受重創，昏迷近半年死亡，王被依成年人共同故意對少年犯殺人罪判刑17年定讞，但未到案執行而被通緝中；同夥共犯林泓嶸（原名林柏昌）更二審被依同罪判刑15年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王欣逸得知葉姓友人和另名李姓少年有糾紛，2016年7月21日晚間10時許和他哥哥王鳴逸、林泓嶸、林的前女友陳露、男子林致豪等人，分別持西瓜刀、球棒打算教訓李，一行人抵達現場見李和曲姓、林姓少年等人在一起，不分青紅皂白下車追打。

曲姓少年因行動不便被王欣逸等人包圍，王持球棒痛毆曲的頭部，其他人也拿刀揮砍、痛毆，直到曲倒地失去意識，眾人才離去，曲因傷勢嚴重，送醫發現背部逾10公分撕裂傷，傷口深可見內臟、顱骨骨折、顱內出血、大量氣血胸等，住院半年多後不治。

一審依故意對少年犯殺人罪判王欣逸15年徒刑，另依故意對少年犯傷害致死罪判林泓嶸、林致豪各13年徒刑，陳露無罪；二審改判王欣逸17年，另改依故意對少年犯殺人罪分別判林泓嶸15年、林致豪16年、陳露12年徒刑。

王欣逸、林致豪未上訴第三審而定讞，但兩人未到案執行，目前被通緝中；最高法院撤銷林泓嶸、陳露的部分，發回更審，更一審依故意對少年犯傷害致死罪判林泓嶸14年徒刑，依傷害罪判陳露1年6月徒刑，最高法院再度撤銷林泓嶸的部分，陳露則駁回上訴，判決定讞。

台灣高等法院更二審再依成年人共同故意對少年犯殺人罪判林泓嶸15年，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。至於王鳴逸則被桃園地方法院通緝中。

童星王欣逸（左）。圖／聯合報系資料照片
童星王欣逸（左）。圖／聯合報系資料照片

殺人 最高法院 通緝

延伸閱讀

「戲說台灣」許瀞蔆國中時險被性侵 20歲當街被擄驚悚過程曝光

「市井」合成前女友私密照外流 王凱遭痛毆喊太委屈

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事

索取回扣又盜賣電纜 前資通電軍士官長判刑定讞

相關新聞

鄭文燦、陳歐珀涉與im.B主嫌曾國緯有往來？ 北檢：另案偵辦中

台北地檢署今偵結im.B吸金詐騙案，檢方依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法...

imB吸金90餘億…檢方起訴求重刑 盛竹如代言獲不起訴

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，檢方考量曾國緯為通緝犯、吸金案首謀，建請法院從重量刑。

營建署大貪官 張之明遭求刑25年

營建署道路工程組前組長張之明，涉嫌透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向三名廠商收賄、喝花酒及接受性招待，甚至養小三...

把前瞻當提款機 張之明養情婦被戴綠帽

營建署道路工程組前組長張之明涉嫌收賄、洩密遭北檢起訴；張之明身為營建署一級主管，手握逾四百億元預算，檢方查出他利用職務上...

海豚灣戀人童星王欣逸殺死人判關17年通緝中 共犯最終判決也出爐了

因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸7年前為幫朋友出氣，和多名同夥痛毆14歲曲姓少年導致頭部受重創，昏迷近半年死亡，王...

美女眼科醫師黃宥嘉上電視爆前夫精子少 她拒和解法院今判她無罪

眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露對方精子少不孕的個資、前夫保單受益人陳母的名字，被檢方依個資法起訴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦