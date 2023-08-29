鄭文燦、陳歐珀涉與im.B主嫌曾國緯有往來？ 北檢：另案偵辦中

台北地檢署今偵結im.B吸金詐騙案，檢方依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，行政院副院長鄭文燦、民進黨籍立委陳歐珀遭指控，涉嫌與im.B主嫌曾國緯曾有密切往來，北檢回應，上述案件均另案偵查中。

日前，新北市議員林國春今年5月底到北檢告發鄭文燦曾涉嫌受曾國緯邀請出席活動、受請托提拔警界的友人，林國春認為鄭文燦涉窩藏人犯、包庇之嫌。檢方今回應，該案目前仍在另案偵查中。

對此，鄭文燦曾回應，林國春未提出任何事實證據，警政署及調查局也已發稿澄清，鄭文燦並無涉入相關情事，於5月30日提告國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。

前立委黃國昌今5月踢爆，2019年的陳歐珀競選後援會地點，設在曾國緯及其女友張淑芬名下的宜蘭某羅東大樓內，而且他的立委坐車也由im.B提供。據了解，曾國緯2019年7月購入該房產，接著裝潢成陳歐珀2019年競選連任時的羅東後援會。

同日，陳歐珀表示，他認識「從事房地產事業的曾國緯」，但不知他是「因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」，因不知情，才競選期間不慎接受贊助，願捐出當時應繳租金，作為詐欺受害人補償。事後，陳歐珀的立委坐車由im.B提供。