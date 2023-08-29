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im.B吸金90餘億！檢方起訴主嫌曾耀鋒等31人、盛竹如代言獲不起訴

imB詐騙案 北檢起訴主嫌曾國緯等人

中央社／ 台北29日電

網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地檢署今天偵查終結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人。

檢調獲報，網路借貸媒合平台imB自民國104年起成立經營，由主嫌曾國緯與女友張淑芬共同成立，由父親曾明祥掛名公司負責人。曾男等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使得投資人血本無歸。

檢警追查，曾男等人在平台上張貼的債權多數造假，截至今年4月底，陸續有多名被害人報警提告，粗估非法吸金的金額達新台幣1億5000萬餘元。不過，此案外傳受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，金額恐超過此數字。

im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（上銬者）等人。圖／聯合報系資料照片
im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（上銬者）等人。圖／聯合報系資料照片

吸金 曾國緯 利息

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