把前瞻當提款機 張之明養情婦被戴綠帽

營建署道路工程組前組長張之明涉嫌收賄、洩密遭北檢起訴；張之明身為營建署一級主管，手握逾四百億元預算，檢方查出他利用職務上的決策影響力，將前瞻計畫及政府預算當作個人提款機，收賄、喝花酒、性招待樣樣來，也用來養黃姓小三，黃女生下他人骨肉，還騙他是生父索討育嬰及生活費，直到張私下驗ＤＮＡ才知被戴綠帽。

檢方調查，張之明身為營建署道路工程組組長，負責督導道路組前瞻基礎建設計畫編列、修正及審查作業，對各地方政府提案相關補助計畫申請案及標案，均有決策影響力。他與下屬詹加欣多次趁外出飲宴當起涉案廠商「家教」，當桌指導如何撰寫服務建議書、設計書或設計圖，或是工法改善、提案原則、補助要點等。

檢方查出，張之明擔任補助申請評審會議副召集人，擁有實質審議、評審、簽核等權限，可第一時間掌握各補助案評選、審核重點所在，及最新趨勢等關鍵資訊，再藉著收賄、飲宴、喝花酒時，在席間將自身權限及職務上所知悉相關評選資訊，提供並指導要點，供正在撰寫補助申請計畫書的業者，助其順利通過審查獲得補助。

不過張之明在小三一事上栽了跟頭。二○二一年十一月間，他在錢櫃ＫTＶ認識黃姓小三，之後兩人交往並多次發生性關係，張還大手筆說要送一台進口車給黃女，七十萬頭款卻是要廠商江俊昇支付。

二○二二年十月間，黃女產下一子，她表示張之明是生父，要求張負擔每月一萬元生活、育嬰費及兩萬五車貸，張男於是又指示江男三度匯款給黃女。但幾個月過去，張看嬰兒長相越想越奇怪，私下採集檢體比對ＤＮＡ，才發現小孩生父另有其人，雙方為此翻臉。