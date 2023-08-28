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花蓮秀林鄉長涉收賄百萬元 檢方提起公訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰去年為競選連任，涉嫌向承攬鄉公所標案的包姓廠商，收受不當利益上百萬元，用於競選相關費用，經過3個多月調查，花蓮地檢署偵結，依違反貪汙治罪條例，提起公訴。

地檢署指出，王玫瑰身為秀林鄉長，對於鄉公所辦理採購案件具有核定、主管、督導職權；包姓廠商則是公司負責人，長期承攬秀林鄉公所採購案。今年5月2人被調查，檢方聲請羈押禁見獲准。

據了解，包姓廠商擔任兩家公司負責人，業務內容涵蓋平面廣告設計、客製化禮贈品、客製化團體服行銷整合企畫、數位工程等，承攬秀林鄉公所多個標案，一年金額數百萬元。

檢方表示，包姓廠商為能順利得標秀林鄉公所的公共工程採購案，於2021年12月22日、2022年6月1日至11月24日間，陸續提供王玫瑰競選連任鄉長所需項目，包括競選總部、文宣、旗幟等，報價211萬元，後來減價至177萬3112元。

但包姓廠商卻開出50萬元發票，用差額127萬元3112元行賄王玫瑰，王也基於不違背職務收受賄賂犯意而收受，只付50萬元給廠商，獲取不法利益。

另外，王玫瑰於競選鄉長期間，多次收受包姓廠商提供的電動麻將桌、新冠肺炎快篩劑、酒水招待、電視機、租賃車輛等賄賂，金額共計約8萬元，均涉嫌違反貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，依法提起公訴。

花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收廠商不當利益，檢方依法提起公訴。本報資料照片
花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收廠商不當利益，檢方依法提起公訴。本報資料照片

鄉長 花蓮 貪汙

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