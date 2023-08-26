小弟未成年深夜想打撞球遭拒 明仁會幹部不滿砸店被逮

竹聯幫明仁會新店分會兩名少年，日前深夜到台北市文山區一處撞球場消費，但店家以兩人未成年為由婉拒入場，23歲汪姓新店分會副分會長不滿，日前糾眾砸店，文山一警分局獲報，24日逮捕汪嫌及其同夥，依組織犯罪、傷害、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方指出，今年5月，自稱明仁會新店分會兩名少年要到撞球場打球，店家登記兩人身分，發現未成年因此婉拒；少年將此事告知汪姓副分會長，汪嫌不滿，兩天後帶領約20名黑衣人，進入撞球場後先趕走消費顧客，隨後砸店，毀損撞球杆、球桌，店長阻止被毆打，手部因此骨折。

轄區分局獲報組成專案小組，這個月24日逮捕當天動手砸店、包括汪嫌在內等6名明仁會成員，其中還有一名少年，警方詢問後移送法辦，並將擴大追查嫌犯是否涉及其他案件。