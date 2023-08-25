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參選里長 塞傳單指對手「欠錢不還 」遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

詹姓男子去年參選台北市某里長，他不滿時任鄧姓里長疑欠其前妻300萬未還，將欠款一事印成傳單，塞進該選區里民的住家信箱中，鄧女提告詹涉妨害名譽選罷法等罪，台北地檢署今依妨害名譽罪起訴詹。

據了解，詹擔任台北市某里巡守隊長，去年曾參選里長，與鄧女同時參選下屆里長一職，他不滿鄧女向其前妻借款300萬未還，將鄧女欠款不還及相關票據影本印製成B4文宣，親自投放到里民住家信箱中廣傳。即便如此，鄧女仍當選里長。

鄧女不滿詹在社區投放不利自己競選的傳單，提告違反選舉罷免法等罪。檢方偵查，監視器有拍攝到詹於晚間手持傳單、放入民宅信箱身影，再加上文宣內容指控鄧女欠錢不還，並附上相關票據影本，認有妨害名譽罪。

至於違反選罷法方面，檢方認定，詹在本案中並無強暴、脅迫等行為，予以不起訴。

示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

妨害名譽 選罷法 提告

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