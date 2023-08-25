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科技偵查法延宕多年害詐騙成員全無罪 羅秉成：盼本會期送立法院

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

司法院行政院今舉行「司法改革重點成效記者會」，媒體問及科技偵查法進度及擱置多年的原因，法務部長蔡清祥表示因要兼顧人權保障而審慎思量各方意見，政務委員羅秉成則說已召開會議討論，盼本會期送立法院。

國內詐騙、洗錢等犯罪早已科技化，執法人員新興科技偵查手段卻因欠缺法源而受挫，警方8年前使用Ｍ化車破獲詐騙機房，但礙於Ｍ化車欠缺法源依據，4名詐騙成員皆無罪確定，檢警功虧一簣。

桃園地方法院、最高法院均在判決中「苦口婆心」指出，M化車侵害隱私權、資訊自主權，沒有法律授權基礎，不得作為合法證據，相關科技偵查方式，犯罪追訴與權利保障的平衡點，有賴立法機關睿智考量，並盡速衡酌、決定。

然而，法務部2020年曾草擬科技偵查法草案，被質疑有侵害人權的疑慮，草案擱置停擺多年，修法延宕至今，直到今年才再擬「科技偵查保障法」草案，送行政院審議。

媒體問及科技偵查法預計完成立法的時間、擱置草案長達3年的原因；蔡清祥回應指出，科技偵查法草案引起很多爭議，事後參照各方意見，不久前修正為「科技偵查保障法」，草案已送到行政院審理，中間也許有耽擱一段時間，但要用現代科技偵查必須顧及保障人權，不能做過多逾越，法務部審慎、慎重考慮各界意見，終將新版本送交行政院，期盼盡速完成立法，讓檢察官、司法警察執法有所依據。

羅秉成指出，現今詐欺等犯罪大用特用科技之便，但相關科技犯罪偵查手法受限且有爭議，而通訊保障及監察法又不夠，比如監聽，犯罪行為人如今很少用電話聯繫，都用社群媒體平台、通訊軟體，如何有效運用科技偵查網路線上犯罪行為，需要有法源依據，也須注意和人權保障有所平衡。

他說，科技偵查相關法律要放在什麼位置、採取何種立法原則，舉例高度法官保留原則，或部分較不嚴重侵害個人隱私者，是否可採取較寬鬆做法，都有待討論，行政院已召開會議討論部分條文，希望盡速達成共識，期盼本會期有機會送立法院。

媒體再問妨害司法公正罪、棄保潛逃罪、揭弊者保護法的具體進度；羅秉成回應，揭弊者保護法在屆期不連續下，各界對於私部門適用範圍還需溝通，其他條文已審竣，有機會盡速提送；司法公正罪、棄保潛逃罪近期也密集討論，部分法條還有待凝聚共識，尤其是構成要件明確化，好比司法關說應該成罪，但在其他國家並不多見，如何讓要件明確化會持續討論，也希望盡速提出。

行政院政務委員羅秉成出席「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影
行政院政務委員羅秉成出席「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影
法務部長蔡清祥出席「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影
法務部長蔡清祥出席「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影

司法院 行政院 人權 科技偵查法 羅秉成 詐騙

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