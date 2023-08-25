慫恿女員工抽脂豐胸當「活招牌」 醫美診所還沒開幕就出人命

圖為醫美示意圖，與本案無關。圖／ingimage

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，卻因沒有醫師資格的職員池國樑（原名池岳龍）施打過量麻醉藥引發癲癇，最終因缺氧性腦病變身亡，更一審依違反醫師法非法執行醫療業務罪判池2年10月、診所負責人林玉清2年6月徒刑；最高法院認為案件繫屬法院逾8年，符合刑事妥速審判法減刑規定，自為改判池2年9月、診所負責人林玉清2年5月徒刑定讞。

陸女（28歲）2013年6月13日到位於台北市敦化商圈還未開幕的微笑國際診所應徵工作，上班數日後被慫恿抽脂、豐胸當活廣告；她應允後準備動刀大範圍抽脂，池卻施打過量麻醉藥，而接續胸部麻醉時，陸女抽蓄、吼叫，出現癲癇症狀，最終陷入昏迷，送醫仍因缺氧性腦病變併發肺炎，導致神經敗血性休克宣告不治。

檢方依據醫審會鑑定報告，認為林玉清未做好術前評估、急救措施不完備，死因與手術有因果關係，且參與手術的池岳龍竟不具醫師資格，起訴林玉清、池國樑。

一、二審認為，池不具醫師資格，卻執行麻醉、抽脂、豐胸等核心醫療行為，診所也未設置進行大範圍麻醉手術時，必須具備的「生命徵象監測儀器」，與處理危及生命緊急狀況的「急救設備」。

然而，在陸女出現癲癇症狀時，僅由池按摩腳部不明穴道、林玉清給予氧氣、糖水、輸液，最終才通知119，有延誤救治及設備欠缺的過失，依違反醫療法判池2年2月、林2年徒刑，判決被撤銷發回更審。

更一審指出，林、池否認犯行，但犯罪事實明確，池不具醫師資格，又施打過量麻醉藥物，陸女出現癲癇症狀，林、池未立即使用生命監測儀及血氧機注意生命徵象，也沒有放置氣管內管，僅由林清理呼吸道、給予氧氣、生理食鹽水和舌下方糖，池也只替陸女穴道按摩，導致憾事發生。

更一審審酌林沒有前科，而池曾違反醫師法獲緩刑，仍犯下本案，讓陸女喪失寶貴生命，侵害他人生命法益重大，改判林2年6月徒刑、池2年10月徒刑；最高法院考量案件已符合速審法減刑規定，自為判決池2年9月、林2年5月徒刑定讞。