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八大女「求上岸」 倒追大學男同學...61封示愛電郵嚇到他

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

28歲吳姓女子在臉書看到大學男同學事業有成，一個月傳了61封電郵向男同學示愛，稱自己從事八大行業，2年累了，要男同學娶她，男同學被吳女惹到心煩，無奈報警提告，檢方調查後，偵結依違反跟騷法起訴吳女。

檢方調查，吳女和男同學從大學畢業後就失去聯絡，吳女後來在臉書看到男同學事業有成，男同學長相又是自己「天菜」，於是頻繁傳訊息聯繫男同學。

男同學不想理會吳女，結果吳卻從去年12月起至今年1月間，狂寄61封電郵示愛，男同學被她煩到不可開交，想說人在台北不理吳女就沒事，未料吳女見男同學不理，竟直奔男同學台北公司的辦公室求愛，還企圖闖入辦公室。

男同學無奈只能報警，吳女被警方帶至派出所安置，結果吳女離開派出所後，又跑回辦公室按電鈴，按了好一陣子見沒人理她才離開。

吳女回到高雄後不死心，又數次在男同學的IG留言「你長得很好笑，可是很可愛」、「哈囉同學我好想你，做八大2年了，你可以娶我嗎？」「工作好累好想有個有能力的男人養我」。

男同學無奈只好報警提告，雄檢偵查時，吳女坦承犯行，但強調自己只是在追求同學，沒有要騷擾他，但檢方根據相關事證，依違反跟騷法起訴吳女，並向法院聲請簡易判決。

自稱曾在八大行業上班的吳女，瘋狂倒追大學男同學，被檢方依跟騷法起訴。示意圖。本報資料照片
自稱曾在八大行業上班的吳女，瘋狂倒追大學男同學，被檢方依跟騷法起訴。示意圖。本報資料照片

提告 跟騷法 八大行業

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