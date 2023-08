藝術與矯正結合 法務部矯正學校「逆風少年」策展開幕

藝術與矯正可以結合。法務部今天舉行「逆風少年‧藝動青春」展覽開幕式,法務部長蔡清祥致詞表示,少年矯正學校的轉變,是社會共同努力的結果,期盼外界對矯正少年們有更多的理解與接納。

法務部於8月23日至9月14日在台北市文化大學推廣教育部「大夏藝廊」舉辦「逆風少年‧藝動青春」展覽,將少年們的創作融入策展。

策展規劃「Return To Innocence(他們都說我沒來過-青春顯影)」、「Body Talk(我最親密的朋友-刺繡重生)」、「Miss My Face(嗨!好久不見-自畫像)」、「Letter From Your Heart(書信互動專區)」、「Inner Voice(接見室互動體驗空間)」、「Diverse Learning Performance (學藝繁不凡-看見璞玉)」六大展區,提供社會不同的途徑認識少年。

蔡清祥說,每個孩子都有希望,「我們不會遺漏任何一個孩子」,少年矯正學校的轉變,是社會共同努力的結晶,法務部將全力協助「逆風少年」順利復歸社會。

蔡說,他期盼外界對矯正少年們有更多的理解與接納,讓他們在支持和愛護的環境中重新開始,相信在各界的共同努力下,少年們一定能夠重新找到自己,並迎接他們精彩而充實的人生。

法務部說,少年輔育院於2019年全面改制為矯正學校,即起舉辦「逆風少年‧藝動青春」策覽,邀請社會大眾看見少年們背後富含人性溫度的故事。