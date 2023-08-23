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藝術與矯正結合 法務部矯正學校「逆風少年」策展開幕
藝術與矯正可以結合。法務部今天舉行「逆風少年‧藝動青春」展覽開幕式，法務部長蔡清祥致詞表示，少年矯正學校的轉變，是社會共同努力的結果，期盼外界對矯正少年們有更多的理解與接納。
法務部於8月23日至9月14日在台北市文化大學推廣教育部「大夏藝廊」舉辦「逆風少年‧藝動青春」展覽，將少年們的創作融入策展。
策展規劃「Return To Innocence(他們都說我沒來過-青春顯影)」、「Body Talk(我最親密的朋友-刺繡重生)」、「Miss My Face(嗨！好久不見-自畫像)」、「Letter From Your Heart(書信互動專區)」、「Inner Voice(接見室互動體驗空間)」、「Diverse Learning Performance (學藝繁不凡-看見璞玉)」六大展區，提供社會不同的途徑認識少年。
蔡清祥說，每個孩子都有希望，「我們不會遺漏任何一個孩子」，少年矯正學校的轉變，是社會共同努力的結晶，法務部將全力協助「逆風少年」順利復歸社會。
蔡說，他期盼外界對矯正少年們有更多的理解與接納，讓他們在支持和愛護的環境中重新開始，相信在各界的共同努力下，少年們一定能夠重新找到自己，並迎接他們精彩而充實的人生。
法務部說，少年輔育院於2019年全面改制為矯正學校，即起舉辦「逆風少年‧藝動青春」策覽，邀請社會大眾看見少年們背後富含人性溫度的故事。
法務部說，少年矯正學校肩負矯正及教育任務，經由矯正及教育人員合作，除讓每位學生接受108課綱課程及技能訓練，也有機會接觸藝術，將藝術帶入矯正教育。
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