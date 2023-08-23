調查局國安宣導出新招 線上推理遊戲讓你化身調查官

為強化國家安全宣導，調查局再度採取創新作為，推出線上推理遊戲「零時任務」，並在劇情中結合了外資介入選舉、機密外洩、旅遊統戰、特務滲透、中共代理人及在地協力者等多元國安威脅議題，讓所有參與的民眾一邊化身調查官查案，一邊還抽大獎，最大獎是Gogoro電動機車1輛。

調查局表示，民眾只要用LINE加入指定遊戲帳號「＠282mjiby」為好友，就可進入「零時任務」劇情中，扮演新進調查官—小調查官查查，與KOL所飾演的前輩調查官—蠢羊共同查案，享受辦案、推理、燒腦的刺激感。

玩家們在遊戲中可體會到調查官辦案時，執行搜索扣押、詢問、提示證物等各種司法調查行為，試著以鐵一般的證物打造真相、偵辦不法。在努力蒐集證據後，藉由詢問過程中提示各種有力證據，一步一步揭開敵人的陰謀。

此外，調查局同時推出有獎徵答，凡是參與「零時任務」推理遊戲的玩家，無論最後是否能夠順利偵破案件，都有資格填寫抽獎問卷，遊戲9月底結束後，將會在律師見證下抽出78名幸運兒，最大獎是Gogoro機車1輛，其餘還有iPad Pro、Switch、超商禮券及調查局吉祥物黃喉貂查查周邊商品等，藉此吸引更多民眾參加，提高國安意識。