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台北榮總醫師疏失害新生兒缺氧腦麻 纏訟8年更二審判賠1905萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓婦人10年前懷孕，產檢正常，2014年4月26日因下腹痛而到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，也沒鑑別診斷胎兒心搏過速的原因及作出適當處置，以致產下重度腦性麻痺的嬰兒。黃姓夫妻與兒子提告要求陳與北榮連帶賠償，台灣高等法院更一審今判黃家人共獲賠1905萬餘元。

黃婦指控2014年4月26日第一次到北榮急診時，胎心率為每分鐘179次，已高於正常基準，但陳姓醫師表示不需住院，但她離院沒幾個小時，子夜又因如廁時發現粉紅色絲狀分泌物而趕來急診，但陳仍沒判讀胎心音監測記錄。後來葉姓主治醫師強烈建議緊急剖腹產，胎兒於27日凌晨2點出生，但已有窒息的狀況。

夫妻認為陳姓醫師和北榮有嚴重的醫療疏失，害小孩急性缺氧過久，不僅出生窒息，腦部則永久性的缺氧性腦病變，且有四肢痙攣型的重度腦性麻痺。

夫妻指若當初陳姓醫師留院觀察，給予氧氣、點滴輸液等，密切注意胎心音變化外，另通知主治醫師一同診治，或可挽回憾事，但緊急救治黃金時間遭延誤。

士林地方法院原認定陳姓醫師無過失，判黃姓夫妻敗訴，但高院前審改判陳和北榮應連帶賠償小孩719萬元、付給黃姓夫妻786萬，另賠黃婦和黃夫各200萬精神慰撫金。但最高法院認為二審調查有可議之處，廢棄、發回更審。

高院更一審今改判陳與榮總應連帶賠償腦麻兒359萬餘元、付給黃姓夫妻393萬餘元，另賠償黃姓夫妻各100萬精神慰撫金；北榮另應獨自賠償腦麻兒359萬餘元、付給黃姓夫妻393萬餘元，並再給付夫妻各100萬元，總金額與前審相差無幾，但北榮應負擔責任變重。

黃姓婦人10年前懷孕，產檢正常，2014年4月26日因下腹痛而到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，也沒鑑別診斷胎兒心搏過速的原因及作出適當處置，以致產下重度腦性麻痺的嬰兒。台灣高等法院更一審今判黃家人共獲賠1905萬7112元。圖／聯合報系資料照
黃姓婦人10年前懷孕，產檢正常，2014年4月26日因下腹痛而到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，也沒鑑別診斷胎兒心搏過速的原因及作出適當處置，以致產下重度腦性麻痺的嬰兒。台灣高等法院更一審今判黃家人共獲賠1905萬7112元。圖／聯合報系資料照

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